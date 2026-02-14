Movimento Charme do Rio ganha palco internacional e estreia em festival na França

O Movimento Charme está próximo de um momento histórico. Marcus Azevedo, um dos nomes mais importantes do Charme no Brasil, levará a dança criada nas ruas do Rio de Janeiro para a França pela primeira vez. Será no Festival Everybody, dentro do Carreau du Temple, espaço do século XIX localizado em Paris, no dia 21 de fevereiro, sábado, com aulão ministrado por Azevedo das 20h às 21h, e baile, com as pick-ups comandadas pela DJ GAB, das 21h30 à 1h. O evento ainda contará com a participação especial do dançarino Eduardo Gonçalves.

"Eu esperei muito por esse dia. É maravilhoso e marcante ter a oportunidade de levar tudo que a Dança Charme traz e faz o charmeiro se apaixonar tanto por essa dança para mais lugares mundo afora. Que a França seja a primeira de muitas outras oportunidades de representar o Charme na Europa e que possamos, a partir desta experiência, atingir cada vez mais e mais pessoas pelo mundo com o que nos faz tão bem. Pois, se faz bem ao carioca, faz bem ao mundo inteiro", comemora Azevedo.

O Festival Everybody destaca artistas que colocam a representação do corpo no centro de seus trabalhos, refletindo os mecanismos sociais e políticos que moldam as perspectivas. As suas obras questionam estereótipos relacionados a gênero, cor da pele, deficiência, por exemplo, e exploram as múltiplas maneiras de vivenciar a própria identidade e as diferenças.

Na sua quinta edição, as narrativas de resistência estão no centro da programação artística: resistência das comunidades Queer; resistência de corpos marginalizados que confrontam as lógicas capacitistas, mas reinventam o espaço e a visibilidade; resistência de corpos afrodescendentes cujos gestos, vozes e presença desafiam os legados coloniais enraizados nas nossas sociedades; resistência também na força do coletivo, onde a dança se torna uma forma de coexistência.

Marcus Azevedo é uma figura importante da dança urbana no cenário carioca. Com mais de 25 anos de experiência, consolidou-se como artista, professor e pesquisador essencial da Dança Charme, movimento emblemático que nasceu nas periferias e favelas do Rio de Janeiro. Foi o primeiro coreógrafo a realizar pesquisa conceitual sobre a definição dessa dança, obtendo reconhecimento oficial como categoria artística em 2020 pelo Sindicato dos Dançarinos Profissionais do Rio, abrindo caminho para a profissionalização dos bailarinos.

Promovendo a cultura do Baile Charme, entre a tradição popular e o reconhecimento institucional, Azevedo é fundador da Dança Charme e Cia (DCC), a primeira companhia profissional de dança brasileira com o objetivo de preservar e promover a cultura e a dança Charme, e da Cia Originais do Charme, a primeira companhia profissional com dançarinos 40+ que saíram dos bailes para os palcos, sendo o pioneiro ao levar a história e o legado da Cultura Charme aos teatros e arenas. Idealizou os espetáculos “DCC 10” e “Originais do Charme na Área” (vencedores do FOCA 2022), além de vencedor do Sesc Pulsar (2022/2023) por sua companhia Dança Charme & Cia.

DJ GAB é da Cidade de Deus, um grande bairro operário na zona oeste do Rio de Janeiro, historicamente ligado a Jacarepaguá. Ela se formou na oficina de DJs da “Urban Work The Responsa” e depois no curso de DJ da Vila Kennedy com William Batista (DJ Will Ow), onde descobriu a arte da mixagem e desenvolveu uma prática rigorosa.

A sua relação com a música começou na infância, nutrida pelas influências do R&B, hip-hop, funk e samba. Mais tarde, ela se voltou deliberadamente para o movimento glamour e suas influências do hip-hop, que se tornaram a base de sua identidade artística.

Rede social de Marcus Azevedo: @azevedocharme

Mais informações sobre o Festival Everybody: https://www.lecarreaudutemple.eu/evenements/festival-everybody-2026-soiree-bresilienne-baile-charme-marcus-azevedo/