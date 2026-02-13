De São Gonçalo para milhões de telas: Franklin Medrado transforma hobby em carreira no humor digital

Criado em São Gonçalo, entre brincadeiras na rua, música e uma infância simples, Franklin Medrado carrega na memória e na personalidade as raízes da cidade que moldaram sua trajetória. O que começou como uma “brincadeira de internet” virou profissão, e o bom humor que ele define como “irritantemente alto astral” se transformou em marca registrada nas redes sociais.

“Minha família morou a vida inteira em São Gonçalo, então eu sou de São Gonçalo desde que eu me entendo por gente”, afirma. Foi na cidade que ele estudou, se formou e construiu a base artística que hoje aparece nos vídeos. “Quase tudo que eu identifico como adolescência e infância vem de São Gonçalo.” Os vídeos têm conteúdos variados, já que ele transforma quaisquer situações que acontecem na rotina em quadros de humor.

Somadas todas as redes sociais - Instagram, Facebook, Tiktok e Youtube - já são mais de 10 milhões de seguidores. Mas antes de alcançar tantos views, Franklin trilhou uma sólida formação acadêmica. Formado em Biologia, com especialização em Ensino de Biologia, mestrado e doutorado em Educação, ele conciliava a vida acadêmica com um hobby que crescia na internet. “Enquanto eu estava me formando como professor, eu tinha um hobby. Eu brincava de postar coisa na internet”, relembra. “Eu vou tendo plano A, B, C e me divertindo em tudo.”

A virada veio durante a pandemia, quando vídeos musicais e esquetes começaram a viralizar nas redes sociais. Um dos conteúdos, brincando com correção de português, ultrapassou 17 milhões de visualizações. “Eu jurava que ninguém ia gostar. Eu não estava nem procurando audiência”, conta. “Mas quando os vídeos viralizaram, eu percebi que talvez esse fosse um lugar bem legal de expor o que eu sei fazer.”

O humor leve e observador é reflexo direto de sua personalidade. “Eu sou essa pessoa, bom humor, alto astral. Às vezes até irritantemente de bom humor”, diz. “Eu tento olhar sempre pelo copo meio cheio, nunca meio vazio.”

Parte fundamental do processo criativo envolve a esposa, Suelen Medrado, que começou participando apenas com a voz nos vídeos e, com o tempo, passou a dividir a frente das câmeras e os bastidores da produção. “Ela participa de tudo: criação, filmagem, edição. Quando ela aparece é como se fosse um fechamento de ciclo”, explica Franklin. Atualmente, Suelen contribui diretamente nas ideias, na gravação e até na edição final dos conteúdos.

Parte fundamental do processo criativo envolve a esposa, Suelen Medrado | Foto: Reprodução/Instagram

As referências artísticas também têm origem gonçalense. O contato com música, arte e atividades culturais começou ainda na infância e na vivência nas igrejas da cidade. “Tudo que eu sei fazer de arte, de música, de pintura, de desenho vem de São Gonçalo”, afirma.

Agora, Franklin se prepara para um novo passo na carreira. Ele planeja estrear ainda este ano um projeto autoral no teatro. “Não é stand-up. A ideia é uma peça trazendo meus personagens para o palco”, adianta. “Eu realmente acredito que até o final do ano já tenha dado início a esse projeto.”