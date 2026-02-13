Carnaval com diversão garantida no Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo

Aberto ao público há poucos dias, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, já se consolidou como o novo ponto de encontro para moradores de São Gonçalo. Na manhã desta sexta-feira (13), a principal atração infantil, a cascata, estava lotada, com crianças aproveitando o calor para se refrescar.



A movimentação intensa logo nas primeiras horas do dia mostra a rápida adesão da população ao novo espaço de lazer.

Kiko Charret

Autor: Kiko Charret | Descrição:

"Só está faltando sombra e uma área legal de alimentação. Mas, se cuidarem direitinho, isso aqui é ótimo para as crianças", contou Igor de Souza, de 33 anos, que levou o afilhado Luís Cláudio, de 4 anos, para se divertir no local.



Durante o Carnaval, o parque abre das 6h às 22h para a população gonçalense | Foto: Kiko Charret

Além da área molhada, o parque conta com áreas verdes, espaços para caminhada e convivência, além de diversos espaços para atividades físicas.



O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, também vai funcionar durante o período de Carnaval, das 6h às 22h, para receber a população gonçalense em seu espaço com quadras, cascata de água, skatepark, pista de corrida e caminhada, entre outras áreas para atividades recreativas e esportivas. Excepcionalmente, o parque abrirá também na segunda-feira, mas fechará na quarta-feira de Cinzas (18) para manutenção.

1/2 | Foto: Kiko Charret

2/2 | Foto: Kiko Charret





A expectativa é que o fluxo aumente ainda mais nos fins de semana e durante os dias de carnaval.

