Carnaval com diversão garantida no Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo
Cascata e áreas de lazer atraem famílias e movimentam o espaço recém-inaugurado
Aberto ao público há poucos dias, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, já se consolidou como o novo ponto de encontro para moradores de São Gonçalo. Na manhã desta sexta-feira (13), a principal atração infantil, a cascata, estava lotada, com crianças aproveitando o calor para se refrescar.
A movimentação intensa logo nas primeiras horas do dia mostra a rápida adesão da população ao novo espaço de lazer.
"Só está faltando sombra e uma área legal de alimentação. Mas, se cuidarem direitinho, isso aqui é ótimo para as crianças", contou Igor de Souza, de 33 anos, que levou o afilhado Luís Cláudio, de 4 anos, para se divertir no local.
Além da área molhada, o parque conta com áreas verdes, espaços para caminhada e convivência, além de diversos espaços para atividades físicas.
O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, também vai funcionar durante o período de Carnaval, das 6h às 22h, para receber a população gonçalense em seu espaço com quadras, cascata de água, skatepark, pista de corrida e caminhada, entre outras áreas para atividades recreativas e esportivas. Excepcionalmente, o parque abrirá também na segunda-feira, mas fechará na quarta-feira de Cinzas (18) para manutenção.
A expectativa é que o fluxo aumente ainda mais nos fins de semana e durante os dias de carnaval.