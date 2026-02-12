Virgínia se prepara para a Copa e intensifica aulas de inglês para acompanhar Vini Jr

A Copa do Mundo neste ano será realizada, pela primeira vez, em três países - Foto: Reprodução/Instagram

A Copa do Mundo neste ano será realizada, pela primeira vez, em três países - Foto: Reprodução/Instagram

Na tarde desta quarta-feira (11), Virgínia Fonseca concedeu entrevista ao Portal LeoDias e afirmou que pretende acompanhar Vini Jr. por 45 dias durante a Copa do Mundo FIFA 2026, que neste ano será realizada, pela primeira vez, em três países: Estados Unidos, México e Canadá, entre os meses de junho e julho.

Mesmo focada na estreia no Carnaval, marcada para o dia 17, como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a influenciadora revelou que já iniciou sua preparação para o evento esportivo. Segundo ela, tem intensificado os estudos de inglês, com aulas de segunda a sexta-feira, para, como destacou, “não passar raiva por não saber falar a língua”.

Os filhos de Virgínia também poderão acompanhar a mãe na viagem, caso o pai autorize. A rainha de bateria afirmou que estuda alternativas para que as meninas consigam passar ao menos um período ao lado dela durante a competição.