Shakira no Rio: Prefeitura confirma cantora colombiana como atração do megashow em Copacabana
A artista se apresenta em 2 de maio, às 21h45, com transmissão da TV Globo; O evento já trouxe Madonna, em 2024, e Lady Gaga, no ano passado
A cantora colombiana Shakira foi confirmada pela Prefeitura do Rio de Janeiro como atração do megashow que será realizado na Praia de Copacabana em 2 de maio.
Batizado de "Todo mundo no Rio", o evento, que já levou para areias cariocas as cantoras Madonna, em 2024, e Lady Gaga, no ano passado, agora recebe Shakira para um show que promete ser inesquecível.
No fim da manhã desta quarta (11), o prefeito Eduardo Paes postou um vídeo da cantora e confirmou a atração do show, que será gratuito e transmitido pela TV Globo, Multishow e Globoplay.
A cantora está prevista para subir ao palco às 21h45. Antes, o evento contará com uma apresentação de abertura, ainda sem artista definido.
Especulações sobre o megashow
A expectativa da cantora se apresentar em Copacabana começou ainda no mês passado. No começo do ano, segundo alguns posts de fãs em redes sociais e notas em sites especializados de música, sugeriam que a escolhida seria Shakira.
Um suposto show da cantora no "Todo Mundo no Rio" apareceu para o dia 9 de maio de 2026, em um site de turnês (Songkick) e na lista da plataforma de streaming Deezer, que foi patrocinadora das últimas edições.
Depois de alguns dias, o show da cantora colombiana já não estava mais listado no Songkick.
Também em janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), movimentou as redes sociais ao publicar um vídeo da cantora colombiana Shakira acompanhado da legenda: “Será? Eu não sei de nada!”.