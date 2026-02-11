Shakira no Rio: Prefeitura confirma cantora colombiana como atração do megashow em Copacabana

A cantora está prevista para subir ao palco às 21h45 do dia 2 de maio - Foto: Divulgação

A cantora colombiana Shakira foi confirmada pela Prefeitura do Rio de Janeiro como atração do megashow que será realizado na Praia de Copacabana em 2 de maio.

Batizado de "Todo mundo no Rio", o evento, que já levou para areias cariocas as cantoras Madonna, em 2024, e Lady Gaga, no ano passado, agora recebe Shakira para um show que promete ser inesquecível.

No fim da manhã desta quarta (11), o prefeito Eduardo Paes postou um vídeo da cantora e confirmou a atração do show, que será gratuito e transmitido pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

A cantora está prevista para subir ao palco às 21h45. Antes, o evento contará com uma apresentação de abertura, ainda sem artista definido.

Especulações sobre o megashow

A expectativa da cantora se apresentar em Copacabana começou ainda no mês passado. No começo do ano, segundo alguns posts de fãs em redes sociais e notas em sites especializados de música, sugeriam que a escolhida seria Shakira.

Um suposto show da cantora no "Todo Mundo no Rio" apareceu para o dia 9 de maio de 2026, em um site de turnês (Songkick) e na lista da plataforma de streaming Deezer, que foi patrocinadora das últimas edições.

Depois de alguns dias, o show da cantora colombiana já não estava mais listado no Songkick.

Também em janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), movimentou as redes sociais ao publicar um vídeo da cantora colombiana Shakira acompanhado da legenda: “Será? Eu não sei de nada!”.