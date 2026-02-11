Qual será o hit do Carnaval 2026? Veja as músicas que estão em alta nas playlists dos brasileiros

O Carnaval 2026 está chegando e, junto com os blocos que tomam as ruas de todo o Brasil, surge a pergunta que sempre movimenta as conversas nessa época do ano: qual será o hit da folia? Algumas músicas já dominam as playlists mais ouvidas do país e despontam como favoritas na corrida pela trilha sonora oficial da festa.

Entre os nomes mais fortes está Pedro Sampaio, que vem embalando o verão com “Sequência de Feiticeira” e “Jetski”, parceria com Melody e MC Meno K. Outra artista que aparece com destaque nos streamings é Anitta, ao lado de Felipe Amorim e do trio HITMAKER, com o sucesso “Gostosin."

Confira algumas das músicas que estão em alta nos charts brasileiros e disputam o posto de hit do Carnaval 2026:

— "Jetski” — Pedro Sampaio, Melody e MC Meno K

Lançada em dezembro de 2025, “Jetski” rapidamente se consolidou como uma das principais apostas para a folia. A faixa combina pop e funk com batidas vibrantes e refrão marcante, feito sob medida para o verão. O single ocupa posições de destaque no ranking brasileiro, além de ganhar força com coreografias virais nas redes sociais.

— "Desliza (Ólhinho no Corpinho)” — Léo Santana e Melody

A parceria, lançada em 2025, conquistou espaço nas playlists, misturando pagode baiano com influências pop, a música aposta em um ritmo envolvente e promete marcar presença nos blocos de rua.

— "Sequência Feiticeira” — Pedro Sampaio

Integrante do álbum Sequências #1, a canção foi lançada em agosto de 2025 e reforça o nome do DJ como um dos principais responsáveis pelos hits do verão brasileiro. A batida intensa e a energia da faixa mantêm a música entre as mais tocadas do país.

— "Gostosin” — Anitta, Felipe Amorim e HITMAKER

Parte do EP Ensaios da Anitta, a música viralizou nas redes sociais e chama atenção pelo apelo sensual e pelo ritmo contagiante, que mistura pop com elementos do funk atual.

— "Vampirinha” — Ivete Sangalo

Lançada em 12 de janeiro de 2026, a faixa ganhou destaque após ser apresentada no Festival Virada Salvador. Desde então, viralizou e passou a integrar o repertório de festas e eventos de pré-Carnaval, fortalecendo sua candidatura ao posto de hit da temporada.

— "Resenha do Arrocha 4.0” — J. Eskine

Após o sucesso de “Resenha do Arrocha” em 2025, a quarta versão da música, lançada no fim de novembro, mantém o artista em evidência nas plataformas digitais e surge como forte concorrente para dominar os trios elétricos e paredões.

Com tantos sucessos embalando o verão e dominando as plataformas digitais, a disputa pelo título de hit do Carnaval 2026 segue aberta. Entre coreografias virais, refrões chiclete e batidas que prometem sacudir os blocos de rua, a decisão deve acontecer naturalmente nas ruas do país, nos trios elétricos e, principalmente, na voz do público que canta junto.

