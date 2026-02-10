Theatro Municipal do Rio terá atividades de Carnaval no Educativo Arte Educação Petrobras em fevereiro

O percurso conduz o público por ambientes da casa onde eram realizados os tradicionais Bailes de Gala até meados da década de 1970 - Foto: Divulgação

O percurso conduz o público por ambientes da casa onde eram realizados os tradicionais Bailes de Gala até meados da década de 1970 - Foto: Divulgação

O Carnaval vai ditar o ritmo da programação de fevereiro do Setor Educativo Arte Educação Petrobras do Theatro Municipal do Rio. Serão realizadas duas atividades com o tema inspirado na festa mais popular do Brasil: Visita Guiada de Carnaval, no dia 12, às 11h, e Oficina de Máscaras de Carnaval para Crianças, no dia 26, às 11h. As vagas são limitadas e as informações podem ser encontradas no perfil do Theatro no Instagram.

A Visita Guiada de Carnaval propõe uma imersão na relação histórica do Theatro Municipal com a festividade no Rio de Janeiro. O percurso conduz o público por ambientes da casa onde eram realizados os tradicionais Bailes de Gala até meados da década de 1970.

Ainda em clima de festa, no 26, a Oficina de Máscaras de Carnaval vai trabalhar a criatividade e imaginação das crianças, com muitas cores e materiais para ornamentar o equipamento.

Leia também:

Após quatro homicídios em duas semanas, DH investiga disputa entre facções no Engenho Pequeno, em São Gonçalo

Chuva transforma rua de Itaboraí em risco para moradores

“A história do Theatro Municipal do Rio com o carnaval é muito extensa, como os tradicionais bailes de gala e festas realizadas por aqui. Também temos personagens importantes que contribuíram com essa trajetória, como, por exemplo, Mercedes Baptista, primeira bailarina negra do Municipal, que levou inovações para o desfile das escolas de samba, defendendo a Acadêmicos do Salgueiro na década de 1960”, conta Clara Paulino, presidente da Fundação Teatro Municipal.

Além das atrações temáticas, a programação do Educativo Arte Educação Petrobras também terá a Oficina de Desenho, no dia 27, às 15h.

Programação de fevereiro do Educativo Arte Educação Petrobras

Dias 11 e 20 – Theatro Municipal Conta Histórias

Dia 12 (11h) – Visita Guiada de Carnaval

Dia 26 (11h) – Oficina de Máscaras de Carnaval para Crianças

Dia 27 (15) – Oficina de Desenho