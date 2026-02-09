Atividades esportivas e muita alegria encerram o Sesc Verão 2026 em São Gonçalo

Pessoas de todas as idades puderam curtir as atividades esportivas e culturais que tomaram contam do último dia do Sesc Verão 2026, neste domingo (8), no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. Brinquedos infláveis, futebol, jogos ao ar livre e muitas outras brincadeiras transformaram o dia em uma verdadeira alegria. A data encerrou a programação do evento, que começou na sexta-feira (6) e seguiu no sábado (7). No fim de semana, houve muitas brincadeiras e atrações musicais dos grupos Bom Gosto, No Sigilo, 3030 e do cantor Walace Araújo.

O portão do Parque RJ abriu às 15h e desde o início já foi possível perceber a animação dos gonçalenses, mesmo com o tempo chuvoso. É o caso de Dayene Sena, de 37 anos. Ela estava com as filhas, de 12 e 7 anos. Ambas estavam conhecendo o local pela primeira vez e se encantaram com a cascata.

Leia também:

Hemorio lança campanha 'CarnaHemorio: Folia que salva' e convoca população a doar sangue no Carnaval

Maricá e Firjan Senai abrem inscrições para cursos de capacitação visando oportunidades no município

"Eu adorei vir aqui e minhas filhas amaram a cascata. Sou moradora do Boa Vista e o Parque RJ Nosso Sonho está trazendo uma nova área de lazer para o nosso bairro. Muita gente usava o espaço do antigo Piscinão, antes das obras aqui, para fazer atividades físicas e eu achei ótimo pegarem esse espaço e reaproveitarem transformando em um local revitalizado para lazer e também atividade física, unindo o que a população precisa com diversão para as crianças. Estava precisando! Fiquei muito feliz com a segurança daqui também, estou achando muito bom!", afirmou a moradora.

Este foi também o primeiro fim de semana com o Parque RJ Nosso Sonho aberto ao público. O local, que fica onde antes era o antigo Piscinão, passou por obras e conta agora com quadras poliesportiva e de futebol, pista de skate, cascata de água, pista de caminhada, áreas de convivência e muito mais. As obras do Parque RJ foram executadas pela Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, numa com a Prefeitura de São Gonçalo.

Ayrton Moreira, skatista profissional, possui um projeto gratuito denominado 'Skate Colaborativo' para ensinar crianças a andar de skate no município. Pensando nisso, ele levou cerca de 50 alunos neste fim de semana para conhecer a pista de skate do Parque RJ Nosso Sonho. Segundo ele, a pista é uma das melhores do Estado do Rio.

"A pista foi projetada por uma empresa especialista no assunto e ouviu a demanda da galera que já usava uma pista de skate em funcionamento aqui na região. O projeto foi bem desenvolvido e é uma das melhores do Rio. O Parque RJ, num geral, é um divisor de águas para a cidade, tem paisagismo e a cascata, claro, é a cereja do bolo! Eu trouxe os alunos aqui e acho que eles podem aprender muito nessa pista, podemos ter campeonatos aqui. É uma experiência para todas as gerações!", disse o morador do bairro Jardim Alcântara.

O Sesc Verão São Gonçalo é uma realização do Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de São Gonçalo e do Sindcomércio. O evento também contou com food trucks para venda de comidas e bebidas, aguadeiros oferecidos pela Concessionária Águas do Rio para hidratação, posto médico e banheiros. O espaço foi monitorado com câmeras de segurança e com reconhecimento facial, visando a segurança do público.

Shows adiados - Devido às fortes chuvas que atingiram a cidade neste domingo, os shows do cantor Thiago Martins e do trio Os Garotin e a cerimônia de inauguração do Parque com a presença do governador Cláudio Castro foram adiados. Uma nova data será remarcada. A medida teve como objetivo proteger os gonçalenses que estavam no local das fortes chuvas e garantir que o evento atinja seu ápice em outra data.