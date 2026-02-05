Festival de Monólogos estreia em São Gonçalo com entrada gratuita

Idealizado pela atriz Carol Fonseca, a realização é da Cia Pluma de Teatro em parceria com o Terraço Baldio - Foto: Divulgação

No próximo sábado, 7 de fevereiro, às 19h, o Terraço Baldio, no bairro São Miguel, recebe o 1º Festival de Monólogos – Monólogos Baldios, o primeiro evento do gênero realizado no município, com entrada gratuita. A iniciativa destaca a força da dramaturgia autoral e do formato solo, cada vez mais presente na cena contemporânea.

O público poderá assistir a seis trabalhos que dialogam com temas como identidade, tempo, memória e resistência: Eu Ainda Tenho Tempo, de Andy Lista; Dragão da Guanabara, de Felipe Silva; Copo d’Água, de Kewen Coutinho; Identidade, de Mapô Apolônio; Laranjas Sobre a Mesa, da Reticênica Cia de Teatro; e Raízes da Resistência, de Marcos Paulo.

As apresentações serão avaliadas por uma banca formada por George Hitter, Babi Mazo e Maxwell Mascarenhas, artistas e profissionais com trajetória no teatro, o que assegura uma análise técnica e qualificada das cenas apresentadas.

O festival é idealizado pela atriz Carol Fonseca, que também assina a curadoria ao lado do ator Daniel Motta, fundador da Cia Pluma de Teatro. A realização é da Cia Pluma de Teatro em parceria com o Terraço Baldio, com produção dos escritores Elis Barroso e A. J. Tolissano, e apoio da gráfica L&P Brindes.

O 1º Festival de Monólogos – Monólogos Baldios acontece na Avenida Martins Ferreira, nº 1498, em São Miguel, São Gonçalo. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

