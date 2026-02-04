Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres abre 300 vagas para oficinas gratuitas

As atividades de Teatro são destinadas a participantes a partir dos 10 anos, a Capoeira é voltada para crianças a partir dos 5 anos, e a oficina de Língua Tupi será oferecida para o público a partir dos 16 anos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT), está com inscrições abertas para as Oficinas CCHAT 2026, que irão oferecer 300 vagas gratuitas distribuídas entre as modalidades de Teatro, Capoeira e Língua Tupi, com atividades voltadas para diferentes faixas etárias.

As oficinas acontecerão ao longo de todo o ano de 2026, com encerramento previsto para o mês de novembro, deixando de ser divididas em semestres. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população à formação artística e cultural, valorizando tanto as linguagens contemporâneas quanto os saberes tradicionais.

As atividades de Teatro são destinadas a participantes a partir dos 10 anos, a Capoeira é voltada para crianças a partir dos 5 anos, e a oficina de Língua Tupi será oferecida para o público a partir dos 16 anos.

De acordo com o subsecretário de Cultura e gestor da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, Alan Motta, o projeto reforça o papel da CCHAT como espaço de formação e inclusão cultural no município.

“As Oficinas CCHAT são uma ação estratégica para fortalecer o acesso à cultura em Itaboraí. Estamos ampliando vagas, reorganizando o formato anual e investindo em estrutura para oferecer uma experiência mais qualificada à população, valorizando a arte, a educação e a identidade cultural”, destacou o gestor.

As atividades também irão utilizar o novo Espaço de Integração da Casa de Cultura, que tem previsão de inauguração nos próximos meses. O local contará com uma estrutura mais ampla e adequada para receber as oficinas, proporcionando melhores condições para alunos e professores.

As inscrições podem ser realizadas online, por meio do link disponível na bio do Instagram @casadeculturaitaborai, ou presencialmente, na recepção da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres.

Além das oficinas já anunciadas, a programação da CCHAT prevê a abertura de novas oficinas ao longo do ano, ampliando ainda mais as oportunidades de acesso à cultura para a população itaboraiense.

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres segue reafirmando seu compromisso com a democratização cultural e o fortalecimento das políticas públicas de cultura no município.

Serviço – Oficinas CCHAT 2026

Modalidades e faixas etárias:

Teatro – a partir dos 10 anos

Capoeira – a partir dos 5 anos

Língua Tupi – a partir dos 16 anos

Inscrições:

Online – link na bio do Instagram @casadeculturaitaborai

Presencial – recepção da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres

Endereço:

Praça Marechal Floriano Peixoto, 303 - Centro, Itaboraí (RJ)