Rock in Rio anuncia Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon no Dia do Rock
Na noite da última terça-feira (3), o Rock In Rio anunciou duas atrações que irão se apresentar no Dia do Rock em 5 de setembro. O grupo Avenged Sevenfold que será o headliner do palco Mundo e o grupo inglês Bring Me The Horizon.
Sendo essa a terceira vez que Avenged Sevenfold participa do Rock In Rio. O grupo de heavy metal se apresentou no festival em 2024, e também foi headliner, no ano de 2013 estiveram presentes na noite liderada pelo Iron Maiden.
Já Bring Me The Horizon irá estrear nesta edição do festival. A banda ficou conhecida em 2015, com o álbum “That's the spirit”, no qual usam a música eletrônica, o pop e o trap em conjunto com metal.
Os ingleses já estiveram outras vezes no país, incluindo apresentações no Lollapalooza e no Allianz Parque, em São Paulo, em 2024. Essa última foi gravada e será disponibilizada ao público por meio do filme “L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)”. O lançamento está marcado para abril.