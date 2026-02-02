Estreia de 'Alô Morador' é sucesso e conquista coração de fãs do samba

As músicas podem ser ouvidas no Youtube e nas plataformas digitais - Foto: Divulgação

Com menos de 24 horas, o projeto 'Alô Morador' em parceria com a Rádio Mania já era sucesso entre os amantes do samba carioca.

O projeto reúne 17 músicas autorais gravadas ao vivo, pelo compositor Dinho Luz, e produzido por Raul Silva que, juntos, pretendem prosseguir com o legado deixado por personalidades como Arlindo Cruz e Reinaldo.

Lançado na quinta (29), o ‘Alô Morador’, já deixou o mundo do samba ainda mais agitado e o público curioso com a novidade. De acordo com Dinho Luz, a procura pelas músicas está sendo grande.

“Tá fluindo, a galera tá perguntando. [...] Têm os reposts do Instagram e os amigos estão parabenizando”, contou o compositor.

Essa percepção de Dinho pode ser confirmada pelos comentários no Instagram da Rádio Mania, em que o público ‘abraçou’ os novos sambas.

“Já está na minha playlist, essas 4 faixas estão animais”, disse um seguidor. “Que trabalho lindo”, escreveu outra internauta. “Sou muito fã”, declarou um terceiro.

Com a repercussão positiva das músicas do ‘Alô Morador’, o compositor confessa que está contente com os resultados conquistados em menos de um dia, porém a expectativa ainda é alta para que o trabalho tenha ainda mais reconhecimento do público.

“É legal para caramba, eu estou muito feliz com esse projeto, com essa oportunidade que a rádio me proporcionou, que a gente juntos fez o projeto acontecer. É um projeto totalmente autoral, e a ver a rádio apostando nisso é muito bom. [...] A expectativa é de alcançar o maior número de corações que a gente conseguir, de casas e de famílias”, explicou Dinho.

Segundo ele, as canções não levam apenas alegria e boa música, mas também mensagens de amor e perseverança.

Para os apaixonados por samba e que querem prestigiar ainda mais o ‘Alô Morador’, basta acessar o Youtube e todas as plataformas digitais.