Comunidade do Lixão em Duque de Caxias é alvo de operação da Polícia Civil

A comunidade do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é mais um alvo da “Operação Contenção”, realizada pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (30). As investigações indicam que os traficantes da facção Comando Vermelho operam de forma organizada e integrada na localidade e na Vila Ideal. Até o momento, a operação conseguiu apreender uma arma e drogas.

Ainda de acordo com as investigações, a região tem o papel de base operacional dos criminosos, de onde surgem as ordens e articulações para os roubos que ocorrem em boa parte da Baixada Fluminense.

A operação policial faz parte da Força-Tarefa Cerco Total e conta com a atuação de policiais de Repressão a Entorpecentes (DRE-BF), Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA-BF), Roubos e Furtos de Cargas (DRFC-BF), 59ª DP (Duque de Caxias), além da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

O Governo do Estado, através da “Operação Contenção”, busca reprimir e atacar a ascensão territorial do Comando Vermelho. Dessa forma, o objetivo principal é desmantelar a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa e prender os traficantes que atuam na localidade. Ao longo das operações, mais de 270 suspeitos foram presos, outros 136 foram mortos em confronto, além de 460 armas apreendidas, sendo 189 fuzis e mais de 50 mil munições.