Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,223 | Euro R$ 6,2248
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Cavalos são furtados em Fazenda Pública de Maricá; Vídeo!

Um homem foi preso acusado de furtar 4 cavalos da fazenda

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de janeiro de 2026 - 11:00
O acusado foi detido por furto de animais
O acusado foi detido por furto de animais -

A Fazenda Pública de Espraiado, em Maricá, foi alvo de um furto na madrugada desta sexta-feira (30), quando um homem de 22 anos levou 4 cavalos da fazenda. O acusado foi preso e os animais recuperados.

Policiais militares do 12º BPM (Niterói), receberam a denúncia da Secretaria de Agricultura e Pecuária da cidade de Maricá, informando sobre o furto de 4 cavalos da Fazenda Pública.

Leia também: 

Homem é preso em flagrante por tentativa de roubo em residência em Niterói

Mulher é presa após furtar chocolate e sorvete em mercado de Niterói

Dessa forma, os policiais colaboraram com a recuperação dos animais. Os cavalos, seus responsáveis e o acusado foram conduzidos à 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado e o homem autuado em flagrante por furto.

OS 4 cavalos foram recuperados
OS 4 cavalos foram recuperados |  Foto: Divulgação

Em nome do suspeito foi encontrado uma passagem por possuir adulterador de sinal de veículos.


Autor: Divulgação

Tags:

Fazenda Pública de Espraiado Fazenda Pública de Maricá Furto de cavalos Maricá Polícia Miliar Polícia Militar

Matérias Relacionadas