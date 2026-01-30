Cavalos são furtados em Fazenda Pública de Maricá; Vídeo!

A Fazenda Pública de Espraiado, em Maricá, foi alvo de um furto na madrugada desta sexta-feira (30), quando um homem de 22 anos levou 4 cavalos da fazenda. O acusado foi preso e os animais recuperados.

Policiais militares do 12º BPM (Niterói), receberam a denúncia da Secretaria de Agricultura e Pecuária da cidade de Maricá, informando sobre o furto de 4 cavalos da Fazenda Pública.

Leia também:

Homem é preso em flagrante por tentativa de roubo em residência em Niterói

Mulher é presa após furtar chocolate e sorvete em mercado de Niterói

Dessa forma, os policiais colaboraram com a recuperação dos animais. Os cavalos, seus responsáveis e o acusado foram conduzidos à 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado e o homem autuado em flagrante por furto.

OS 4 cavalos foram recuperados | Foto: Divulgação

Em nome do suspeito foi encontrado uma passagem por possuir adulterador de sinal de veículos.





Cavalos recuperados Divulgação