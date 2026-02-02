Shawn Mendes desembarca no Aeroporto do Galeão na manhã desta segunda (2)
Em 2025, o artista esteve no Brasil quatro vezes
min de leitura | Escrito por Redação | 02 de fevereiro de 2026 - 10:15
O cantor Shawn Mendes desembarcou nesta segunda-feira (2) no Rio de Janeiro. Ele foi fotografado por paparazzis no aeroporto do Galeão, na Zona Norte da cidade. Em 2025, o artista esteve no Brasil quatro vezes.
Ele, inclusive, passou o Ano Novo ao lado de Bruna Marquezine, com quem vive um romance, em São Miguel dos Milagres, no Nordeste. A atriz já chegou a visitar Los Angeles, onde o casal foi flagrado fazendo compras em um supermercado.
Leia também:
Melody recebe alta hospitalar após contrair uma grave infecção
Ivete Sangalo comanda megabloco no Circuito Preta Gil
Acredita-se que a vinda, desta vez, seja para curtir o carnaval brasileiro ao lado da amada.