Shawn Mendes desembarca no Aeroporto do Galeão na manhã desta segunda (2)

Em 2025, o artista esteve no Brasil quatro vezes

02 de fevereiro de 2026
Cantor passou o Ano Novo ao lado de Bruna Marquezine, com quem vive um romance, em São Miguel dos Milagres -

O cantor Shawn Mendes desembarcou nesta segunda-feira (2) no Rio de Janeiro. Ele foi fotografado por paparazzis no aeroporto do Galeão, na Zona Norte da cidade. Em 2025, o artista esteve no Brasil quatro vezes.

Ele, inclusive, passou o Ano Novo ao lado de Bruna Marquezine, com quem vive um romance, em São Miguel dos Milagres, no Nordeste. A atriz já chegou a visitar Los Angeles, onde o casal foi flagrado fazendo compras em um supermercado.

Acredita-se que a vinda, desta vez, seja para curtir o carnaval brasileiro ao lado da amada.

