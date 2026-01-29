Morre Maria Alcina, considerada a 'Imperatriz do fado', aos 86 anos

Morreu nesta quarta-feira (28) a cantora fadista Maria Alcina, aos 86 anos, no Rio de Janeiro. Considerada a 'Imperatriz do fado', a artista portuguesa se tornou uma das maiores referências do fado fora de Portugal e deixou um legado do gênero musical no Brasil. A causa da morte não foi informada.

O velório ocorre nesta quinta-feira (29), das 10h às 14h, no Salão Nobre da Casa de Trás-os-Montes e Alto D’Ouro, na Tijuca, no Rio de Janeiro. O sepultamento está marcado para às 14h30, no Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária.

Em nota, o Clube Português, localizado em Niterói, onde a artista se apresentou várias vezes, lamentou a partida e citou que Maria Alcina construiu uma trajetória marcada pela entrega, emoção e profundo respeito à música portuguesa.