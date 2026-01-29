Virginia não renova contrato com SBT e 'Sabadou da Virginia' sai do ar em fevereiro
A influenciadora deixou a emissora para focar em novos projetos
A influenciadora e empresária Virginia Fonseca, de 26 anos, não está mais à frente do programa “Sabadou com Virginia”, do SBT. A notícia foi divulgada nas redes sociais nesta quarta-feira (28), informando que não houve renovação de contrato com a emissora.
"Depois de dois anos e uma importante história construída, SBT e Virginia Fonseca comunicam o fim do programa ‘Sabadou com Virginia’.", começa o texto. De acordo com a nota, a escolha de não renovar com a emissora veio da própria Virginia, que pretende se dedicar a novas frentes profissionais.
Além disso, o comunicado também ressalta os lados positivos da parceria. “Foi um período extremamente feliz e produtivo tanto para Virginia como para o SBT”, informou a emissora. Antes do adeus final, está prevista a exibição de seis edições inéditas do programa, além de um programa especial de despedida, que irá ao ar no dia 24 de fevereiro.
“A todos nossa imensa gratidão pela confiança”, encerrou o comunicado oficial.
A atração comandada pela influenciadora, ‘Sabadou com Virginia’, estreou na emissora em abril de 2024 e ia ao ar nas noites de sábado, por volta das 22h15. O programa tinha um entretenimento leve, aliado a bate-papo, jogos e muitos convidados famosos. O quadro do elenco fixo era composto pela mãe de Virginia, Margareth Serrão, e o amigo Lucas Guedez.
Fora das telinhas e das redes sociais, a vida pessoal de Virginia também chama a atenção. Atualmente, ela namora o atacante da Seleção Brasileira, Vini Jr.