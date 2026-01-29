Virginia não renova contrato com SBT e 'Sabadou da Virginia' sai do ar em fevereiro

O programa da influenciadora estreou na emissora em abril de 2024 - Foto: Reprodução - Instagram

O programa da influenciadora estreou na emissora em abril de 2024 - Foto: Reprodução - Instagram

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca, de 26 anos, não está mais à frente do programa “Sabadou com Virginia”, do SBT. A notícia foi divulgada nas redes sociais nesta quarta-feira (28), informando que não houve renovação de contrato com a emissora.

"Depois de dois anos e uma importante história construída, SBT e Virginia Fonseca comunicam o fim do programa ‘Sabadou com Virginia’.", começa o texto. De acordo com a nota, a escolha de não renovar com a emissora veio da própria Virginia, que pretende se dedicar a novas frentes profissionais.

Além disso, o comunicado também ressalta os lados positivos da parceria. “Foi um período extremamente feliz e produtivo tanto para Virginia como para o SBT”, informou a emissora. Antes do adeus final, está prevista a exibição de seis edições inéditas do programa, além de um programa especial de despedida, que irá ao ar no dia 24 de fevereiro.

Comunicado oficial sobre a saída de Virginia do SBT | Foto: Reprodução - Instagram

“A todos nossa imensa gratidão pela confiança”, encerrou o comunicado oficial.

A atração comandada pela influenciadora, ‘Sabadou com Virginia’, estreou na emissora em abril de 2024 e ia ao ar nas noites de sábado, por volta das 22h15. O programa tinha um entretenimento leve, aliado a bate-papo, jogos e muitos convidados famosos. O quadro do elenco fixo era composto pela mãe de Virginia, Margareth Serrão, e o amigo Lucas Guedez.

