Carnaval 2026: Megabloco da Lexa arrasta multidão no Centro do Rio de Janeiro

Após um ano de ausência devido ao falecimento de sua filha dias após seu nascimento, Lexa voltou ao comando do seu megabloco e arrastou uma multidão de pessoas na manhã deste domingo (25), no Centro do Rio de Janeiro. O megabloco faz parte do Circuito Preta Gil e desfilou pela Rua Primeiro de Março, com concentração a partir das 7h.

Com público em torno de 50 mil pessoas, o clima ensolarado ajudou a animar a galera que estava presente. Além do Bloco da Lexa, outros blocos desfilam ao longo do dia em diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro.

