Banda do Ingá inaugura o desfile de blocos em Niterói

O tempo ajudou no clima de celebração, após dias de chuva - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Neste domingo (25), o clima foi de festa em Niterói, mais especificamente no Caminho Niemeyer onde a tradicional Banda do Ingá abriu os blocos de Niterói.

O tempo ajudou no clima de celebração, após dias de chuva, o domingo teve momentos de sol que levantaram ainda mais o astral do público presente.

No espaço do Caminho, os foliões de todas as idades acompanharam a banda ao som músicas carnavalescas, além de algumas atrações, criando um clima familiar e democrático, marca registrada do bloco. Além do abadá já conhecido pelos frequentadores, o público ainda contava com, adereços e muita interação com o público deram o tom da celebração, que ocupou o espaço com música e alegria desde as primeiras horas do dia.

A apresentação reafirmou a importância dos blocos tradicionais na cena cultural de Niterói, valorizando a ocupação dos espaços urbanos e mantendo viva a essência do Carnaval de rua.