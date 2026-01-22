Prefeito do Rio anuncia megashow em Copacabana no dia 2 de maio; Confira!

O show acontecerá em um sábado, um dia depois do feriado do Dia do Trabalhador - Foto: Rafael Catarcione/Riotur

Na manhã desta quinta-feira (22), o prefeito do Rio de Janeiro confirmou que a data da próxima edição do projeto “Todo Mundo no Rio”, que leva shows de grandes astros para as areias da Praia de Copacabana, irá acontecer no dia 2 de maio.

Eduardo Paes publicou uma mensagem nas redes sociais com a informação, mas ainda não revelou qual atração irá se apresentar.

O show acontecerá em um sábado, um dia depois do feriado do Dia do Trabalhador.

Nos últimos meses, vários nomes foram cogitados, como Rihanna, Britney Spears e Shakira. Grupos como Coldplay e U2 também chegaram a ser mencionados.

Nos últimos dois anos, as atrações do projeto foram as cantoras Madonna e Lady Gaga. O primeiro show reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas. Já o segundo chegou a 2,1 milhões de espectadores na orla, segundo a Riotur.