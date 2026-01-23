29ª Mostra Tiradentes tem intensa programação artística em diálogo com o Cinema

Começa nesta sexta-feira (23) a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que promete movimentar a cidade histórica até 31 de janeiro, ocupando espaços com arte e cultura e reafirmando a Mostra como um evento cultural diverso, que proporciona ao público múltiplas experiências.

A agenda tem música, teatro, circo, literatura e intervenções urbanas. Uma delas é o já tradicional Cortejo da Arte, que vai percorrer as ruas tricentenárias celebrando os 308 anos da cidade e reunindo, entre outras atrações, o bloco Unidos do Samba do Queixinho.

A programação também traz homenagem ao compositor mineiro Vander Lee no espetáculo Entre nós, Vander Lee, com Beth Leivas e Danuza Menezes; o bloco Unidos do Samba do Queixinho; o lançamento do novo álbum de Regina Souza e o rapper Hiran, um dos principais nomes do rap queer nacional na atualidade.

A programação artística da 29ª Mostra Tiradentes conta com a Parceria Cultural e Educacional: Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc e do Senac em Minas.

A noite de abertura da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes apresenta, no Cine-Tenda, em Tiradentes, uma performance audiovisual dirigida por Chico de Paula e Lira Ribas que traduz a temática “Soberania Imaginativa” por meio da recriação poética da Folia de Reis.

A encenação propõe um percurso coletivo de cantos, gestos, imagens e deslocamentos, articulando o sagrado e o profano como campos de potência criativa, com personagens e rituais que simbolizam a imaginação, o pertencimento e a reinvenção cultural. A apresentação reúne os artistas como Sitaram Custódio, Júlia Medeiros, Nath Rodrigues e Glaw Nader na parte instrumental e vocal, além da DJ Fê Linz, do multi instrumentista Camilo Gan, da folclorista Dadá Diniz, do videomaker Gabriel Fix e da atriz Julia Bertolino, compondo uma celebração artística que inaugura o festival como espaço de movimento, encontro e criação coletiva.

Shows

Na música, os shows acontecem no Cine-Lounge, sempre à noite, encerrando as atividades do dia. Na noite de abertura e encerramento, 23 e 31/1, os shows são às 23h e 23h30, respectivamente. De 24 a 30/01, à meia-noite. A programação começa na sexta-feira, 23 de janeiro, com Nath Rodrigues, multi-instrumentista, cantora e compositora mineira que apresenta sua sonoridade brasileira-jazzy-pop, marcada por uma escuta poética da canção contemporânea e por múltiplas referências culturais. Na sequência, o DJ David Maurity assume a discotecagem no Cine-Lounge, levando ao público uma performance que dialoga com diversidade, liberdade de expressão e festa.

No sábado, 24 de janeiro, o palco recebe Luiza Lian, cantora, compositora e artista visual com trajetória marcada por prêmios e apresentações em grandes festivais, em um show que expande a música para o campo da performance e das artes visuais. No domingo, 25 de janeiro, Beth Leivas e Danuza Menezes apresentam Entre nós, Vander Lee, no Cine-Lounge, uma homenagem afetiva ao compositor mineiro, construída a partir da convivência, da amizade e da admiração mútua, com arranjos originais que dialogam com a música popular brasileira e a música afro-mineira.

A sequência de shows segue na segunda-feira, 26 de janeiro, com o DJ Cabra Guaraná, que mistura brega, funk, piseiro, paredão e eletrônica em sets irreverentes e festivos; na terça-feira, 27 de janeiro, com Hiran, rapper, cantor, compositor, ator e diretor baiano, artista assumidamente gay que vem conquistando grande projeção no cenário musical brasileiro, acumulando milhões de visualizações e plays nas plataformas digitais.

Com quatro discos lançados, colaborações com nomes consagrados da música brasileira e circulação nacional e internacional, Hiran se consolidou como uma das vozes mais potentes e representativas da música contemporânea, levando ao palco uma apresentação marcada por força performática, identidade e discurso; e na quarta-feira, 28 de janeiro, com o Baile da Bôta, produzido pelos DJs Bruna e Cordoval com apresentação de Charlotte Drag, celebrando o tecnobrega, piseiro, bregafunk e pagodão baiano, com forte recorte queer e destaque para produções do Norte e Nordeste.

Na quinta-feira, 29 de janeiro, Regina Souza apresenta, no Cine-Lounge, o show de lançamento do álbum SOU, reunindo canções autorais que reafirmam o protagonismo da mulher compositora e dialogam com as raízes da música brasileira.

Na sexta-feira, 30 de janeiro, o Cine-Lounge recebe Jéssica Gaspar, artista multidisciplinar que conecta música, poesia, dança e performance a partir da memória afro-brasileira. O encerramento musical acontece no sábado, 31 de janeiro, com Aninha Felipe, sambista que celebra o samba de raiz e a presença feminina no gênero.

Cortejo da arte e atrações para toda a família

Um dos momentos centrais da programação artística é o Cortejo da Arte, realizado no sábado, 24 de janeiro, às 16h30, com saída da Igreja do Rosário, na Rua Direita, e destino ao Cine Petrobras na Praça.

O passeio musical pelas ruas tricentenárias celebra os grupos locais e reúne a Batucada das Minas, coletivo feminino de percussão formado por cerca de 45 integrantes da região, que se expressa por meio de instrumentos, canto e performance; a intervenção Dia de Reis, com grandes bonecos que representam os Reis Magos e promovem um encontro poético e lúdico com o público; a palhaçaria e o teatro popular de Lu Gatelli, artista dedicada à pesquisa do humor e do teatro popular nas Vertentes; o Unidos do Samba do Queixinho, bloco que mistura samba, afoxé, funk e xote, em uma celebração vibrante e coletiva; e a Trupe Balão Mágico, coletivo circense que reúne circo, teatro, dança e música em performances que unem tradição e inovação, promovendo o encontro entre música, circo, teatro e cultura popular.

As intervenções artísticas ampliam o caráter familiar da Mostra. No domingo, 25 de janeiro, às 16h, o Cine Petrobras na Praça recebe o show de mágica da Família Kradyn, espetáculo lúdico e interativo voltado para crianças e adultos. Já no sábado, 31 de janeiro, às 16h, no mesmo local, acontece o espetáculo Circo do Sufoco, em que um único palhaço assume todas as funções de um grande circo, combinando comicidade, virtuosismo técnico e emoção.

Exposições e lançamento de livros

Durante a Mostra de Cinema de Tiradentes, o público poderá conferir três exposições temáticas. A Mostra Homenagem, montada em painéis no Cine-Tenda, apresentará a trajetória de Karine Teles, homenageada desta edição. A atuação de Karine Teles, como atriz e diretora, atravessa distintos universos com uma sensibilidade rara que faz de sua obra um ponto de referência para o cinema brasileiro contemporâneo.

Já a Mostra Cinema Brasileiro Contemporâneo, inspirada na temática “Soberania Imaginativa”, é uma instalação em painéis fotográficos no hall do auditório do Centro Cultural Sesiminas Yves Alves que visa interagir, informar e apresentar a programação de longas e respectivas mostras temáticas e, ainda, registrar e colocar em evidência os homenageados desta edição.

E a Mostra Valores será instalada na praça principal de Tiradentes e terá como tema “Tiradentes é Cinema”. A exposição assume Tiradentes como protagonista. A cidade surge como sujeito de memória, experiência e imaginação. Suas ruas, seus tempos, seus personagens e seus gestos cotidianos atravessam o cinema e orientam o modo como ele cria sentidos sobre o território. O percurso da exposição em 12 painéis afirma Tiradentes como espaço de produção simbólica, histórica e afetiva – um território que narra a si mesmo e ocupa a praça central da cidade, coração dos encontros, da convivência e de uma prática viva em diálogo com o presente.

A programação inclui ainda o lançamento de livros que dialogam com cinema, cultura e memória: A mulher do futuro. Filmes, feminismos e distopias brasileiras, de Luiza Lusvarghi; Cinema com Passaporte, de Marcelo Pereira Rodrigues; Cultura é Poder: reflexões sobre o papel da cultura no processo emancipatório da sociedade brasileira, de Jandira Feghali; Ladeiras da Memória: Paisagens do Clube da Esquina, de Raabe Andrade; Marta Rodríguez: uma vida frente à câmera, de Hugo Chaparro Valderama; e Na Zona Leste, de André Novais Oliveira.

Sobre a Mostra de Cinema de Tiradentes

Maior evento do cinema brasileiro contemporâneo em formação, reflexão, exibição e difusão realizado no país e chega a sua 29ª edição de 23 a 31 de janeiro de 2026, em formato online e presencial. Apresenta, exibe e debate, em edições anuais, o que há de mais inovador e promissor na produção audiovisual brasileira, em pré-estreias mundiais e nacionais – uma trajetória rica e abrangente que ocupa lugar de destaque no centro da história do audiovisual e no circuito de festivais realizados no Brasil.

O evento exibe mais de filmes brasileiros em pré-estreias nacionais e mostras temáticas, presta homenagem a personalidades do audiovisual, promove seminário, debates, a série Encontro com os filmes, oficinas, Mostrinha de Cinema, Fórum de Tiradentes, Conexão Brasil CineMundi e atrações artísticas. Toda a programação é gratuita. Mais informações https://www.mostratiradentes.com.br.