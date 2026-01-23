São Gonçalo reforça importância do combate à intolerância religiosa

O evento, que fez alusão ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, reuniu lideranças de diversas tradições de fé e representantes do governo municipal - Foto: Divulgação

A Coordenadoria Municipal de Assuntos Religiosos de São Gonçalo (COMAR – SG), ligada à Secretaria de Assistência Social, realizou a 4ª edição do evento “São Gonçalo Segue em Fé, contra o preconceito e a intolerância religiosa”, no auditório da OAB, no Zé Garoto, nesta quarta-feira (21).

O evento, que fez alusão ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, reuniu lideranças de diversas tradições de fé e representantes do governo municipal, com o intuito de fortalecer as relações inter-religiosas, trocar reflexões e experiências e debater sobre políticas públicas que priorizem os direitos religiosos.

A mesa de abertura do evento contou com a presença do secretário de Assistência Social, Felippe Mattos; o coordenador de Assuntos Religiosos de São Gonçalo, Carlos André Ferrugem; o assessor de gabinete do vice-prefeito João Ventura, Sérgio Reimol; o vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, Og Sperle; a presidente da OAB – São Gonçalo, Andreia Pereira; e o conselheiro da OAB, Gustavo Barrosa.

“Essa data é muito importante e espero que esse momento de reflexão e diálogo traga frutos para o nosso combate à intolerância religiosa. A Secretaria de Assistência Social está à disposição para todos os líderes religiosos, para que possamos discutir todas as políticas públicas voltadas à igualdade e prevenção à intolerância”, disse o secretário de Assistência Social, Felippe Mattos.

Após a abertura do evento, o público pôde conferir um vídeo que apresentou falas de representantes religiosos e reforçou a importância do respeito às diferenças de crença. Em seguida, foi realizado um bate-papo sobre o tema e a palestra “Os desafios da relação inter-religiosa no século XXI”.

“Mais que um evento, essa 4ª edição foi um aceno à pacificação e um símbolo do respeito às instituições religiosas de diferentes matrizes, principalmente as de São Gonçalo. Com isso, agradeço ao prefeito Capitão Nelson e ao secretário de Assistência Social Felippe, pelo apoio e pelas ferramentas dadas à nós, para que possamos construir, com várias mãos, uma cidade distante do preconceito e da intolerância”, declarou Carlos André Ferrugem, coordenador de Assuntos Religiosos de São Gonçalo.