Circuito de Verão do Cidades Invisíveis desembarca em Niterói

A 4ª edição do Circuito de Verão, promovido pelo Instituto Cidades Invisíveis, inicia nesta sexta-feira (23), na orla de Charitas, em Niterói, mais uma programação gratuita de atividades esportivas e de lazer voltadas à comunidade. Consolidado como uma das principais ações do projeto, o evento reafirma, pelo quarto ano consecutivo, o compromisso da organização com a democratização do acesso ao esporte e à promoção da saúde física e mental em territórios urbanos.

As atividades em Niterói ocorrem entre 23 e 28 de janeiro, das 14h30 às 18h30, e são abertas tanto aos alunos do projeto quanto ao público em geral, sem necessidade de inscrição prévia. A agenda começa nesta sexta-feira (23), com uma atividade física aberta ao público, continua na próxima segunda-feira (26) com um "aulão" de capoeira e termina na quarta-feira (28), com uma ação de integração entre os Bonsais do Rio de Janeiro, que reforça a proposta coletiva e formativa do projeto. Em caso de chuva, a programação será transferida para o dia seguinte, conforme as condições do tempo.

Etapa no Vidigal marcou abertura da 4ª edição

Antes de chegar a Niterói, o Circuito de Verão passou pela Prainha do Vidigal, no Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 19 de janeiro. A etapa de abertura reuniu moradores da comunidade em atividades gratuitas e celebrou mais um ano de realização contínua do projeto. Ao longo de suas edições, o evento já contou com a presença e participação de personalidades como Mariana Goldfarb e Flávia Alessandra, ampliando a visibilidade da iniciativa e seu alcance social.

No Estado do Rio de Janeiro, o Cidades Invisíveis mantém duas sedes do projeto Bonsai. No Bonsai Vidigal, são oferecidas gratuitamente aulas de boxe, yoga, dança, jiu-jitsu, reforço escolar, conversas com psicóloga e outras ações pontuais. Já o Bonsai Preventório, em Niterói, disponibiliza aulas de capoeira e dança para a comunidade local. As atividades reforçam a atuação contínua da organização para além do Circuito de Verão.

A 4ª edição do Circuito de Verão é promovida pelo Instituto Cidades Invisíveis, com patrocínio master da Leve Saúde, B&B Hotels e Custódio Soluções, e apoio da Anestesia Carioca e do Protetor Brazinco. O Bonsai Preventório de Niterói conta com patrocínio mensal da Habitare e da Leve Saúde

Sobre o Cidades Invisíveis

Criado em 2012, o Cidades Invisíveis é uma organização social que atua na transformação de realidades e na redução da pobreza e da desigualdade em suas múltiplas dimensões. Presente em diversas cidades do país, a iniciativa desenvolve projetos em parceria com artistas locais e nacionais, revertendo parte da renda arrecadada em ações de impacto social em comunidades de Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), São Sebastião (SP) e Canela (RS). Ao longo de mais de dez anos de atuação, o Cidades Invisíveis já destinou mais de R$ 3,7 milhões a projetos sociais, impactando milhares de jovens em situação de vulnerabilidade. A organização atua alinhada à Agenda 2030 da ONU e é signatária do Movimento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina (ODS/SC), com o compromisso de combater a invisibilidade social nas periferias onde está presente.