Ivete Sangalo comanda pela primeira vez bloco no Carnaval do Rio de Janeiro
A artista baiana chega ao Carnaval 2026 com o novo single 'Vampirinha', lançado recentemente
A cantora Ivete Sangalo foi confirmada oficialmente como atração de um bloco de Carnaval no Rio de Janeiro e, pela primeira vez na carreira, vai comandar um megabloco na folia carioca. Neste ano, ela será o destaque do bloco SeráQAbre?.
A artista baiana chega ao Carnaval 2026 com o novo single 'Vampirinha', lançado recentemente e apresentado pela primeira vez durante o Réveillon. A música vem repercutindo nas redes sociais e é a grande aposta da cantora para animar os foliões.
O bloco SeráQAbre? está marcado para o dia 1º de fevereiro e vai desfilar pelo Circuito Preta Gil, com concentração às 7h, na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio. O circuito recebeu o nome em homenagem à cantora Preta Gil, que por muitos anos liderou um megabloco na região e era uma grande amiga de Ivete Sangalo.