Rio terá 14 blocos neste fim de semana; veja horário e locais do desfile

Durante todo o período oficial do carnaval de rua, estão previstos 457 desfiles, segundo a Riotur - Foto: Divulgação/Tomaz Silva/Agência Brasil

No próximo fim de semana, sábado (24) e domingo (25), o Rio de Janeiro contará com o desfile de 14 blocos oficiais. Com destaque para os megablocos 'Chá da Alice' que recebe um público com músicas que vão do pop ao axé. Uma das novidades anunciadas este ano é a participação especial do cantor mexicano, conhecido por integrar o grupo RBD, Christían Chávez. E no domingo acontece o 'Bloco da Lexa', que é ideal para os amantes de funk e pop, além da cantora também apresentar hits carnavalescos. As apresentações marcam mais uma fase da programação oficial da festa, que vai até o dia 22 de fevereiro e promete ocupar todas as regiões da cidade.

Durante todo o período oficial do carnaval de rua, estão previstos 457 desfiles, segundo a Riotur. A expectativa é de que cerca de 6 milhões de foliões participem dos blocos espalhados pelo Rio, contribuindo para um público total estimado em 8 milhões de pessoas na cidade durante o carnaval, entre moradores e turistas.

Serviço

24/01 (Sábado)

- Chá da Alice

Concentração: Rua Primeiro de Março

Horário: 7h

Público estimado: 50 mil

- Sorvetada Gigantes da Lira

Concentração: Praça Jardim Laranjeiras

Horário: 10h

- Chame Gente

Concentração: Av. Pref. Mendes de Morais, 808 – São Conrado

Horário: 9h

- 20 de Ouro do Mestre Odilon

Concentração: Estr. do Rio Jequiá, 518 – Zumbi

Horário: 13h

- Bloco Carnavalesco Nem Muda, Nem Sai de Cima

Concentração: Avenida Maracanã, na altura do número 838 (do outro lado do rio)

Horário: 16h

- Bloco de Carnaval Independente do Morro do Pinto

Concentração: R. Farnese, 93 – Santo Cristo

Horário: 17h

- Bloco da Praia

Concentração: Rua Barros de Alarcão, 464 – Pedra de Guaratiba

Horário: 17h

25/01 (Domingo)

- Bloco da Lexa

Concentração: Rua Primeiro de Março

Horário: 7h

Público estimado: 50 mil

- Caminhadinha

Concentração: Largo dos Leões – Humaitá

Horário: 8h

- Só Caminha

Concentração: Largo dos Leões – Humaitá

Horário: 12h

- Folia do Tinoco

Concentração: R. Gen. Espírito Santo Cardoso, 41 – Tijuca

Horário: 13h

- Cordão da Tia Juca

Concentração: Av. Maracanã, 6396 – Tijuca

Horário: 15h

- Cala a Boca & Dança

Concentração: Rua Xingú, 307 – Freguesia (Jacarepaguá)

Horário: 9h

- Banda da Zulmira

Concentração: R. Alm. João Cândido Brasil, 251 – Maracanã

Horário: 14h