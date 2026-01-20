Rio terá 14 blocos neste fim de semana; veja horário e locais do desfile
Expectativa é de que cerca de 6 milhões de foliões participem dos blocos espalhados pelo Rio
No próximo fim de semana, sábado (24) e domingo (25), o Rio de Janeiro contará com o desfile de 14 blocos oficiais. Com destaque para os megablocos 'Chá da Alice' que recebe um público com músicas que vão do pop ao axé. Uma das novidades anunciadas este ano é a participação especial do cantor mexicano, conhecido por integrar o grupo RBD, Christían Chávez. E no domingo acontece o 'Bloco da Lexa', que é ideal para os amantes de funk e pop, além da cantora também apresentar hits carnavalescos. As apresentações marcam mais uma fase da programação oficial da festa, que vai até o dia 22 de fevereiro e promete ocupar todas as regiões da cidade.
Durante todo o período oficial do carnaval de rua, estão previstos 457 desfiles, segundo a Riotur. A expectativa é de que cerca de 6 milhões de foliões participem dos blocos espalhados pelo Rio, contribuindo para um público total estimado em 8 milhões de pessoas na cidade durante o carnaval, entre moradores e turistas.
Serviço
24/01 (Sábado)
- Chá da Alice
Concentração: Rua Primeiro de Março
Horário: 7h
Público estimado: 50 mil
- Sorvetada Gigantes da Lira
Concentração: Praça Jardim Laranjeiras
Horário: 10h
- Chame Gente
Concentração: Av. Pref. Mendes de Morais, 808 – São Conrado
Horário: 9h
- 20 de Ouro do Mestre Odilon
Concentração: Estr. do Rio Jequiá, 518 – Zumbi
Horário: 13h
- Bloco Carnavalesco Nem Muda, Nem Sai de Cima
Concentração: Avenida Maracanã, na altura do número 838 (do outro lado do rio)
Horário: 16h
- Bloco de Carnaval Independente do Morro do Pinto
Concentração: R. Farnese, 93 – Santo Cristo
Horário: 17h
- Bloco da Praia
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 464 – Pedra de Guaratiba
Horário: 17h
25/01 (Domingo)
- Bloco da Lexa
Concentração: Rua Primeiro de Março
Horário: 7h
Público estimado: 50 mil
- Caminhadinha
Concentração: Largo dos Leões – Humaitá
Horário: 8h
- Só Caminha
Concentração: Largo dos Leões – Humaitá
Horário: 12h
- Folia do Tinoco
Concentração: R. Gen. Espírito Santo Cardoso, 41 – Tijuca
Horário: 13h
- Cordão da Tia Juca
Concentração: Av. Maracanã, 6396 – Tijuca
Horário: 15h
- Cala a Boca & Dança
Concentração: Rua Xingú, 307 – Freguesia (Jacarepaguá)
Horário: 9h
- Banda da Zulmira
Concentração: R. Alm. João Cândido Brasil, 251 – Maracanã
Horário: 14h