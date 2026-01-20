De amigos à referência do pagode local: Grupo Chega Mais revela planos para 2026

Com planos de gravar um audiovisual em Maricá ainda este ano, o Grupo Chega Mais segue consolidando sua trajetória como um dos nomes de destaque do samba e do pagode na região. Fundado em 2012, o grupo se tornou referência no cenário musical da cidade e de municípios vizinhos do estado do Rio de Janeiro, reunindo um público fiel e presença constante em eventos de diferentes portes.

Idealizado por Alex Silva, cantor e percussionista, o Chega Mais nasceu da união entre amigos músicos com o objetivo de levar o samba a diferentes públicos e contextos. Ao longo da carreira, o grupo passou por diversas formações, sempre mantendo a identidade musical e o compromisso com a qualidade artística. Atualmente, o Chega Mais é formado por Alex Silva, Thiago Coutinho (Thiago Colti), cantor e percussionista, e Alex Rangel, no violão.

Com um repertório que mistura samba e pagode, o grupo atua em festas privadas, eventos corporativos, casas de show e festivais regionais. A versatilidade é uma das marcas do Chega Mais, que já realizou apresentações tanto em grandes palcos quanto em formatos mais intimistas, além de ter feito aberturas para artistas reconhecidos do cenário nacional.

A escolha do nome Chega Mais surgiu de conversas informais entre os integrantes e se consolidou com o fortalecimento da presença do grupo nas redes sociais. As plataformas digitais se tornaram ferramentas estratégicas para a divulgação do trabalho, ampliando o alcance da banda e fortalecendo a relação com fãs e contratantes em diferentes regiões.

Em 2025, o grupo gravou a Pagodeira da FM O Dia, em formato audiovisual. Para este ano, a expectativa é a gravação de um novo audiovisual em Maricá, projeto que reforça o vínculo do Chega Mais com a cidade onde foi fundado e que marcou o início de sua trajetória musical.