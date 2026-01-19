Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Streaming Tela Brasil tem lançamento previsto para este trimestre

Plataforma está em fase final de testes, diz nota do MinC

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 19 de janeiro de 2026 - 16:26
De acordo com o ministério, “não procede a informação de que o serviço já estaria disponível"
O Ministério da Cultura (MinC) esclareceu, por meio de nota, neste domingo (18) que a plataforma gratuita de streaming Tela Brasil ainda se encontra em fase final de testes e não foi lançada.

De acordo com o ministério, “não procede a informação de que o serviço já estaria disponível", e a plataforma e seus aplicativos (versões Android e IOS) têm lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2026.

Na avaliação do MinC, a Tela Brasil será uma importante entrega da política cultural do governo federal para o setor audiovisual, na medida em que reunirá centenas de títulos brasileiros, ampliando, “de forma inédita”, o acesso da população às produções nacionais.

“A iniciativa de difusão do audiovisual representa um avanço estratégico para a valorização da cultura brasileira, o fortalecimento do setor e a democratização do acesso às obras produzidas no país”, afirmou o MinC.

Sistema ainda está em fase de testes
Sistema ainda está em fase de testes |  Foto: Reprodução

A nota traz a avaliação de que as repercussões positivas e celebradas sobre o lançamento da plataforma de streaming pública “demonstram o orgulho e o desejo da sociedade brasileira de acessar sua cultura”.

O ministério conclui afirmando que as informações oficiais sobre o lançamento serão divulgadas em breve em seus canais institucionais.

