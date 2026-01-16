Projeto 'Rio Capital do Carnaval' vai agitar Praia de Copacabana a partir da próxima terça-feira (20)

O espaço funcionará às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos, além dos dias de desfiles oficiais, até o Sábado das Campeãs - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/ Agência Brasil

A partir da próxima terça-feira (20), moradores e turistas poderão conhecer a Fan Fest dedicada à celebração do carnaval, localizada na Praia de Copacabana. O espaço contará com uma programação especial que segue até o dia 21 de fevereiro, data do Sábado das Campeãs.

O projeto Rio Capital do Carnaval irá promover atividades ao longo da orla e fazer com que o público sinta o universo do Carnaval, por meio de oficinas com sambistas, aulas de samba, ações interativas e até o acompanhamento de algumas etapas que compõem o desfile das escolas de samba. Nos dias dos desfiles, o público poderá acompanhar a energia carnavalesca através dos telões instalados no espaço.

A programação musical contará com shows de diversos artistas no palco principal, reunindo diferentes gêneros da música brasileira. Já estão confirmadas apresentações como Neguinho da Beija-Flor e Belo, Pretinho da Serrinha e Marcelo D2, além de Jorge Aragão e o grupo Gilsons, que dividirão o palco. Ao longo das semanas, mais atrações devem ser anunciadas.

O evento é gratuito, mas é necessário ter ingresso para acessar a área da fan fest. Para obter a entrada, é preciso baixar o aplicativo do Rio Carnaval e realizar um cadastro dentro do app, inclusive com reconhecimento facial. Por meio dele, o acesso será garantido na festa. Será possível retirar apenas um ingresso por CPF para cada dia de fan fest. Adolescentes e crianças menores de 16 anos só poderão entrar acompanhados dos responsáveis legais.

