Megablocos de rua do RJ: confira o guia completo com a programação no Circuito Preta Gil

O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro contará com 10 megablocos em 2026 no Circuito Preta Gil, no Centro da cidade. A programação dos maiores blocos do Carnaval começa no dia 24 de janeiro, com o Chá da Alice, e segue até 22 de fevereiro, quando o tradicional Monobloco encerra oficialmente a folia carioca, arrastando milhares de foliões.

Este ano, o Cordão do Boitatá celebra 30 anos e o cortejo volta para a região da Rua Primeiro de Março, Centro. Com mais de 250 músicos tocando sem carro de som e quase 400 integrantes com suas alas de estandartes, pernas de pau e baianas, o Boitatá é o único grupo dos megablocos que não faz uso de trio elétrico.

Leia também

Irmãos de Axé Festival celebra Oxossi neste domingo

Carnaval de rua começa neste fim de semana no Rio com número histórico de blocos inscritos



"Após um longo hiato, o Boitatá volta a desfilar na Primeiro de Março e arredores. São muitos anos de construção e conversas com a Riotur para garantir um espaço que permita realizar nossas atividades de forma plena. Um trajeto que acolhe a orquestra e todos os brincantes de forma condizente com o tamanho da festa", celebra Kiko Horta, um dos fundadores e diretor musical do grupo.

Durante o cortejo, os músicos cantam gêneros da música brasileira como samba, marchas, afoxés, frevos e os foliões fazem coro. Arranjos originais de Moacir Santos, Villa-Lobos, Pixinguinha, Maestro Duda, Braguinha e outros criados especialmente para a orquestra também são apresentados do Boitatá, patrimônio Cultural Imaterial do Rio.

Marcado pela diversidade musical, cores vibrantes e a atmosfera lúdica, o Chá da Alice abrirá o circuito de megablocos deste ano, em 24 de janeiro. A trilha sonora da folia ficará por conta do Sambay, que traz seu balanço contagiante de samba e pagode, Babado Novo, comandado pela vocalista Mari Antunes, além de participações especiais que ainda serão anunciadas.

A expectativa é de que cada megabloco reúna um público estimado entre 50 mil e 700 mil pessoas, consolidando os desfiles como um dos principais atrativos do calendário turístico do Rio de Janeiro durante o verão.

“Os megablocos têm um papel importante no Carnaval de Rua. Eles reúnem um número muito expressivo de foliões e ampliam o acesso do público à festa na cidade. Justamente por isso, exigem uma operação robusta e integrada, que a Prefeitura coordena, com a articulação da Riotur e outros órgãos, para garantir organização, segurança e serviços ao público”, afirma o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Entre os destaques da programação estão ainda Cordão da Bola Preta, Bloco da Favorita, e apresentações de artistas renomados como Anitta, Ludmilla e Lexa, que prometem arrastar verdadeiras multidões com seus sucessos, enquanto Léo Santana leva o suingue da Bahia ao Centro do Rio com o Bloco da Gold.

“O Fervo da Lud é a realização de um sonho e um grande orgulho para mim. Estar à frente de um dos maiores blocos do Carnaval carioca é uma conquista que celebro todos os anos”, afirma Ludmilla. A cantora destaca que o bloco é um espaço de celebração da diversidade, da liberdade e da alegria do Carnaval de rua, reunindo pessoas para cantar, dançar e ocupar a cidade juntas.

Axé da Bahia no Rio

Recorde de público nos anos anteriores, Léo Santana promete repetir o sucesso de puxar um trio na Cidade Maravilhosa e arrastar uma multidão ao som dos maiores sucessos da sua carreira."Estou preparando um show super especial para a minha 3a edição no pré carnaval de rua do Rio. Nós vamos sacudir os cariocas e turistas do Brasil e do mundo misturando um pouco do repertório do DVD LS 20 anos, onde trago medleys de sucessos da minha carreira e canções atuais de todos os gêneros na pegada e na suingueira da batida especial do GG”, disse Léo.

O baiano disse que estar novamente com um trio nas ruas desse pré carnaval é mais do que uma honra. “Já virou tradição e já faz parte do meu calendário de shows anual. Estou muito animado e ansioso para repetir a dose de puxar o Bloco da Gold, tenho certeza que vai ser um dia muito especial e quem for vai viver comigo um momento histórico”, completou.

O SeráQAbre? ainda anunciará uma grande atração, aumentando a expectativa do público.

A programação completa pode ser conferida no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial https://www.carnavalderua.rio/ garantindo que todos os foliões saibam onde e quando a folia vai rolar.

Circuito Preta Gil

O Circuito Preta Gil foi batizado em 2024 em homenagem à cantora, que liderou por anos um megabloco no Centro da cidade e se tornou símbolo da diversidade, alegria e da força do Carnaval de Rua carioca.

O circuito concentra os principais desfiles de grande porte na região da Rua Primeiro de Março.

Programação dos megablocos no Circuito Preta Gil

(Rua Primeiro de Março – Centro do Rio)

• 24/01 – Chá da Alice

Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h

Público estimado: 50 mil

• 25/01 – Bloco da Lexa

Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h

Público estimado: 50 mil

• 31/01 – Bloco da Gold (Léo Santana)

Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h

Público estimado: 150 mil

• 01/02 – SeráQAbre?Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h

Público estimado: 150 mil

• 07/02 – Bloco da Favorita

Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h

Público estimado: 50 mil

08/02 – Cordão do Boitatá

Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h

Público estimado: 50 mil

• 14/02 – Cordão da Bola Preta

Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h

Público estimado: 700 mil

• 17/02 – Fervo da Lud (Ludmilla)

Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h

Público estimado: 600 mil

• 21/02 – Bloco da Anitta

Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h

Público estimado: 100 mil

• 22/02 – Monobloco

Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h

Público estimado: 80 mil