Irmãos de Axé Festival celebra Oxossi neste domingo
Evento reunirá nove convidados especiais para uma verdadeira festa em homenagem ao orixá, um dos regentes de 2026
São Gonçalo será palco de um encontro potente entre música, espiritualidade, cultura e ancestralidade com a realização do Irmãos de Axé Festival, evento que acontece no próximo domingo, 18 de janeiro, a partir das 14h, no Sambarzin.
Mais do que um evento musical, o festival nasce como um espaço de celebração da cultura preta, do legado ancestral africano e da força do axé como elemento de união, resistência e identidade dando início aos festejos em homenagem a Oxossi, um dos orixás regentes de 2026.
Leia também
Rock The Mountain divulga line-up completo da edição 2026; Saiba mais
Carnaval de rua começa neste fim de semana no Rio com número histórico de blocos inscritos
Diferentes gerações reunidas com o mesmo pensamento, reafirmar a negritude e festejar a ancestralidade com música e representatividade. No município que é o berço da umbanda, nove artistas subirão ao palco com a proposta de integrar axé, ancestralidade e conexão positiva, criando experiências inesquecíveis para o público.
No lineup , Ekedji Joice, Mika, Joia do Couro, Lary D’Oya, Igor Benatti, Fomod Jagun, Celynho Show, Wagner do Vale e Samba do Senado ditam o ritmo que veio de África e tomou conta do mundo. Cada atração carrega em sua trajetória a conexão com o axé, com a musicalidade afro-brasileira e com expressões que atravessam o sagrado, o cultural e o popular, criando uma experiência que vai além do entretenimento.
O festival é aguardado com grande expectativa por um público que cultiva vínculos profundos com a cultura de terreiro, com o samba, com a espiritualidade e com as manifestações que preservam e difundem a herança africana no Brasil.
“O Irmãos de Axé Festival nasce para ser um espaço de reverência, alegria e fortalecimento da cultura preta. É um encontro de irmãos, de histórias, de sons e de memórias que seguem vivos através da música”, destaca Windson do Sambar, idealizador do evento.
Os ingressos estão à venda e há promoções especiais para quem deseja comemorar o aniversário. Para quem busca exclusividade, camarotes e mesas estão disponíveis para venda, oferecendo conforto e visibilidade privilegiada do palco. Informações e vendas no telefone (21) 98354-1011 - whatsapp.
SERVIÇO
Evento: Irmãos de Axé Festival
Data: 18 de janeiro
Horário: A partir das 14h
Local: Sambarzin – Rua Coronel Serrado, 202 - São Gonçalo (RJ)
Atrações: Ekedji Joice Mika, Joia do Couro, Lary D’Oya, Igor Benatti, Fomod Jagun, Celynho Show, Wagner do Vale e Samba do Senado
Classificação: 18 anos