Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3816 | Euro R$ 6,2717
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Carnaval de rua começa neste fim de semana no Rio com número histórico de blocos inscritos

Início oficial será nos próximos dias 17 e 18 de janeiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de janeiro de 2026 - 12:51
Segundo a Riotur, este ano foram inscritos 803 blocos, um número histórico para a festa popular
Segundo a Riotur, este ano foram inscritos 803 blocos, um número histórico para a festa popular -

O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro terá início oficial nos próximos dias 17 e 18 de janeiro, dando início a uma programação que se estenderá até 22 de fevereiro nas diversas regiões da cidade.

Organizada pela Empresa Municipal de Turismo (Riotur), a festa de 2026 promete ser uma das mais movimentadas dos últimos anos, com cerca de 462 desfiles de blocos registrados e público estimado em 6 milhões de pessoas, entre moradores e turistas.

Leia também:

Anderson Paz, intérprete com passagem pela Porto da Pedra, morre aos 52 anos no Rio

Já é carnaval em Niterói: Centro Ecocultural Sueli Pontes reúne bloco Céu na

Terra e outras atrações na Programação de Verão

Segundo a Riotur, este ano foram inscritos 803 blocos, um número histórico para a festa popular, e os desfiles vão ocupar ruas, avenidas e praças em todas as zonas da capital fluminense.

Segundo a prefeitura, a programação foi planejada para ser diversificada e descentralizada, com opções para foliões de todas as idades, incluindo blocos infantis, familiares e atrações voltadas para grandes públicos.

A distribuição dos desfiles por região também reforça essa ideia: o Centro da cidade concentra o maior número de apresentações, seguido pela Zona Sul, Grande Tijuca e Zona Norte, além de outras áreas com intensa agenda festiva.

No primeiro fim de semana, os foliões poderão curtir blocos como o Folia do Largo Sapê, em Honório Gurgel, e o Tá Chegando a Hora, em Pedra de Guaratiba, no sábado (17). Já no domingo (18), estão previstos os desfiles da Unidos do Santa Bárbara, em Engenho de Dentro, e da tradicional Banda da Saens Peña, na Tijuca.

Tags:

carnaval de rua

Matérias Relacionadas