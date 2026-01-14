Carnaval de rua começa neste fim de semana no Rio com número histórico de blocos inscritos
Início oficial será nos próximos dias 17 e 18 de janeiro
O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro terá início oficial nos próximos dias 17 e 18 de janeiro, dando início a uma programação que se estenderá até 22 de fevereiro nas diversas regiões da cidade.
Organizada pela Empresa Municipal de Turismo (Riotur), a festa de 2026 promete ser uma das mais movimentadas dos últimos anos, com cerca de 462 desfiles de blocos registrados e público estimado em 6 milhões de pessoas, entre moradores e turistas.
Segundo a Riotur, este ano foram inscritos 803 blocos, um número histórico para a festa popular, e os desfiles vão ocupar ruas, avenidas e praças em todas as zonas da capital fluminense.
Segundo a prefeitura, a programação foi planejada para ser diversificada e descentralizada, com opções para foliões de todas as idades, incluindo blocos infantis, familiares e atrações voltadas para grandes públicos.
A distribuição dos desfiles por região também reforça essa ideia: o Centro da cidade concentra o maior número de apresentações, seguido pela Zona Sul, Grande Tijuca e Zona Norte, além de outras áreas com intensa agenda festiva.
No primeiro fim de semana, os foliões poderão curtir blocos como o Folia do Largo Sapê, em Honório Gurgel, e o Tá Chegando a Hora, em Pedra de Guaratiba, no sábado (17). Já no domingo (18), estão previstos os desfiles da Unidos do Santa Bárbara, em Engenho de Dentro, e da tradicional Banda da Saens Peña, na Tijuca.