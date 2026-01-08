BioParque do Rio amplia programação nas férias e funciona todos os dias até o fim de janeiro

Além do circuito de visitação, o público encontra uma programação especial com atividades recreativas - Foto: Divulgação

Além do circuito de visitação, o público encontra uma programação especial com atividades recreativas - Foto: Divulgação

Durante as férias escolares, o BioParque do Rio amplia o funcionamento e passa a abrir todos os dias até o fim de janeiro. Excepcionalmente na alta temporada, o zoológico também recebe visitantes às segundas e terças-feiras, oferecendo uma opção diária de lazer, educação ambiental e contato com a fauna na Quinta da Boa Vista.

Leia também:

'Festival Pôr do sol' vai agitar a orla de Niterói com shows gratuitos no Praião de Piratininga

x Geral Dia de São Gonçalo: Confira a programação para celebração do santo padroeiro da cidade



Além do circuito de visitação, o público encontra uma programação especial com atividades recreativas incluídas no ingresso, distribuídas ao longo do mês. Nos dias 10 e 11 de janeiro e novamente em 31 de janeiro e 1º de fevereiro, das 10h às 16h, o BioParque promove a atividade Bobbie Goods. Já nos dias 16 e 17 de janeiro, das 10h30 às 14h30, a agenda inclui pintura facial para os pequenos. Nos dias 24 e 25 de janeiro, também das 10h30 às 14h30, o espaço recebe as atividades do Tio Alex, com oficina de pintura no cavalete, massinha, brinquedos recicláveis e oficina de Bobbie Goods.

Entre os espaços educativos do zoológico está o Reino dos Axolotes, ambiente dedicado ao anfíbio mexicano conhecido por manter características larvais mesmo na fase adulta. Inspirado no Día de los Muertos e nos canais de Xochimilco, o espaço reúne painéis sobre história natural e conservação. Os animais foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal em 2022, passaram pelo BioParque Pantanal e posteriormente foram transferidos para o Rio de Janeiro.

Localizado na Quinta da Boa Vista, o BioParque abriga cerca de 650 animais de 124 espécies, distribuídos em 56 recintos. Entre os destaques estão o leão Simba, os hipopótamos Tim e Bocão e o urso-de-óculos Baloo. A visita inclui ainda atrações interativas, opções gastronômicas, loja de lembranças e estacionamento.

Programação de férias

• 10 e 11 de janeiro

Bobbie Goods, das 10h às 16h

• 16 e 17 de janeiro

Pintura facial, das 10h30 às 14h30

• 24 e 25 de janeiro

Atividades do Tio Alex, das 10h30 às 14h30

Oficina de pintura no cavalete

Massinha

Brinquedos recicláveis

Oficina de Bobbie Goods

• 31 de janeiro e 1º de fevereiro

Bobbie Goods, das 10h às 16h

Serviço

BioParque do Rio

Funcionamento: aberto todos os dias até o fim de janeiro

Endereço: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ

Ingressos: à venda no site oficial do BioParque do Rio