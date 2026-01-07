Último dia de inscrições para o credenciamento dos ambulantes para o Carnaval de Rua 2026

Mais de 55 mil ambulantes atuaram no Carnaval do ano passado - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/ Agência Brasil

Mais de 55 mil ambulantes atuaram no Carnaval do ano passado - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/ Agência Brasil

Termina nesta quarta-feira (7) o prazo para o credenciamento de vendedores autônomos que desejam trabalhar no Carnaval 2026. Os interessados devem ser brasileiros, maiores de 18 anos, e apresentar documento de identidade ou CNH, CPF e comprovante de residência no município do Rio de Janeiro. A inscrição é feita exclusivamente pelo site https://carnavalderua2026.com.br.

O sorteio das vagas será realizado no dia 8 de janeiro de 2026, mesma data em que tem início o agendamento para a retirada do kit de trabalho, que segue até 13 de janeiro. A entrega dos kits está prevista para o período entre 15 e 24 de janeiro de 2026.

Leia também

Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (Aglac) realiza sessão solene de posse de novos membros

'O Agente Secreto' vence Melhor Filme de Língua Estrangeira do Critics Choice Awards

A credencial será válida durante todo o período do Carnaval de Rua, incluindo ensaios, dias oficiais e o pós-carnaval, entre 17 de janeiro e 22 de fevereiro de 2026.

Em 2025, mais de 55 mil ambulantes se inscreveram para trabalhar na festa, que movimenta anualmente a economia carioca. Nesse contexto, os ambulantes exercem papel fundamental tanto na experiência do público quanto na geração de renda.

Serviço – Credenciamento de Ambulantes | Carnaval de Rua 2026

Inscrições: 23/12/2025 a 7/1/2026

Site: carnavalderua2026.com.br

Data do sorteio: 8/1/2026

Agendamento para retirada do kit: 8/1 a 14/1/2026

Entrega do kit: 15/1 a 24/1/2026

Vigência da credencial: 17/1 a 22/2/2026