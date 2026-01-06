Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (Aglac) realiza sessão solene de posse de novos membros

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (AGLAC) realiza na próxima sexta-feira (09), às 15h, a Sessão Solene de Posse de novos acadêmicos, em cerimônia aberta ao público. O evento acontece no auditório principal do Bloco A da Faculdade de Formação de Professores (FFP-Uerj) localizada na Rua Dr. Francisco Portela, nº 1470, no bairro Patronato, em São Gonçalo.

Sob a presidência de Rujany Martins, a solenidade marca um momento importante de fortalecimento da vida cultural e intelectual do município, com a entrada de novos integrantes que passam a compor o quadro da instituição, reafirmando a importância da literatura, das artes e da produção científica gonçalense.

Para a escritora e crítica literária Suzane Veiga, a posse simboliza um novo ciclo da entidade: “Estamos vivendo um momento histórico de revitalização da AGLAC, com a entrada de novas acadêmicas e a definição de metas para tornar a instituição mais diversa, atuante e representativa para a cidade de São Gonçalo”, afirma.

A professora e pesquisadora Verônica Inaciola destaca o significado simbólico da cerimônia: “É a coroação de um trabalho realizado com muito amor. Simboliza minhas incursões ao mundo da cultura popular da cidade, que oportunizou o entendimento de que o imaginário é a mais pura consciência construída nas teias da história”, declara.

O poeta e cordelista Ezequiel Alcântara Soares ressalta o compromisso assumido com a instituição: “Para mim é uma honra imensa, que urge uma grande responsabilidade: carregar o estandarte da AGLAC e, com trabalho árduo, reconquistar o prestígio que lhe é de direito”, afirma.

Já a líder religiosa Mãe Márcia D’Oxum destaca a dimensão simbólica e plural da Academia: “Estar aqui na AGLAC é afirmar que a cultura brasileira é múltipla, afrodiaspórica, feminina e profundamente transcendente e, por que não dizer, espiritual”, pontua.

Tomam posse como novos membros da AGLAC Ezequiel Alcântara, Mãe Márcia D’Oxum, Suzane Veiga e Verônica Inaciola, que passam a integrar oficialmente a instituição, contribuindo com suas trajetórias, saberes e produções para o desenvolvimento cultural e científico da cidade de São Gonçalo e região.

Conheça os novos membros:

Ezequiel Alcântara Soares é poeta, cordelista e trovador, natural de Reriutaba (CE) e residente em São Gonçalo (RJ). Graduando em Filosofia pela UFF, é autor do livro Destinado à Solidão (2024) e cofundador da Academia Gonçalense de Literatura de Cordel e membro da UBT-SG.

Mãe Márcia D’Oxum é liderança religiosa do Candomblé e referência na cultura afro-brasileira. Iniciada no Terreiro do Gantois, em Salvador (BA), atua há décadas no enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa, com atuação em projetos sociais, educacionais e culturais.

Suzane Veiga é professora, poeta e doutora em Literatura Brasileira pela UFRJ, com produção voltada à publicação de mulheres. Cofundadora da coletiva Escritoras Vivas, atua como editora e ilustradora na Mapa das Letras, é autora de Criatura dentada (2024) e pesquisadora no NIELM-UFRJ.

Verônica Inaciola é pesquisadora e escritora, doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Atua na área de cultura popular, com ênfase nas manifestações da Folia de Reis.

A Sessão Solene contará com os ritos tradicionais da Academia e reunirá acadêmicos, autoridades, representantes da sociedade civil, artistas, fazedores de cultura e convidados.

Serviço

Evento: Sessão Solene de Posse de novos membros da AGLAC

Data: 09 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 15h

Local: FFP-Uerj – Auditório Principal do Bloco A

Endereço: Rua Dr. Francisco Portela, 1470 – Patronato, São Gonçalo

Traje: Passeio completo