'O Agente Secreto' vence Melhor Filme de Língua Estrangeira do Critics Choice Awards

O Agente Secreto concorreu nas categorias de Melhor Ator e Melhor Filme em Língua Estrangeira, vencendo a segunda - Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil

"O Agente Secreto", filme brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, conquistou o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira na premiação 'Critics Choice Awards 2026', no último domingo (4).

O longa brasileiro tinha como concorrência na categoria; Foi Apenas um Acidente, A Garota Canhota, No Other Choice, Sirāt e Belén. O filme também teve uma indicação na categoria Melhor Ator, pela atuação de Wagner Moura, mas foi superado por Timothée Chalamet, pelo filme "Marty Supreme".

A entrega do prêmio não aconteceu durante a premiação principal, e sim no tapete vermelho da premiação, sem transmissão oficial, discurso de vencedor ou aplausos. Durante a entrega, Kleber nem acredita que o filme venceu a premiação, visto que estava sendo entrevistado e do nada recebe o troféu.

Mais tarde, durante a premiação, Wagner e Kleber foram chamados para entregar a principal categoria da noite, a de Melhor Filme. Na hora de anunciar os indicados da categoria, o diretor disse que era uma honra apresentar a premiação, e o ator completa "Ou, como chamamos no Brasil, melhor filme estrangeiro", dando uma cutucada na desorganização do evento.

Kleber Mendonça Filho recebendo o prêmio durante o tapete vermelho, ao lado de sua esposa, Emilie Lesclaux | Foto: Reprodução

Além da indicação pelo filme, Wagner também concorreu a Melhor Ator Coadjuvante , pela série "Ladrões de Drogas", mas também não conquistou a premiação, que foi de Owen Cooper, pela série "Adolescência".

Na categoria de melhor ator, Wagner disputou com; Leonardo DiCaprio, por "Uma Batalha Após a Outra", Joel Edgerton, em "Sonhos de Trem"; Timothée Chalamet, em "Marty Supreme"; Ethan Hawke, por "Blue Moon" e Michael B. Jordan, em "Pecadores".

Na de melhor ator coadjuvante, os concorrentes eram; Patrick Ball, por "The Pitt"; Billy Crudup, por "The Morning Show"; Ato Essandoh, em "A Diplomata"; Wood Harris, por "Forever"; Tom Pelphrey, em "Task: Unidade Especial" e Tramell Tillman, em "Ruptura".

A premiação é promovida pela Associação dos Críticos de cinema (BFCA) dos Estados Unidos, sendo uma das premiações mais valorizadas da temporada antes do Oscar, que acontecerá no dia 15 de março.

O Agente Secreto ainda está nos disponível para assistir nos cinemas brasileiros.