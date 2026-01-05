Show de Serggio Torres celebra obra de Milton Nascimento no Rio

No palco, o músico revisita canções que atravessaram gerações e ajudaram a construir a identidade da MPB - Foto: Divulgação

O cantor carioca Serggio Torres apresenta, pela terceira vez, o show “Canções e Momentos” no Blue Note Rio, em Copacabana, na próxima terça, dia 6, às 20h. O espetáculo é uma homenagem à obra de Milton Nascimento, um dos maiores nomes da música brasileira, e marca a terceira apresentação do projeto do artista na casa, que fica na Zona Sul da cidade.

Produtor musical, professor, compositor e multi-instrumentista, Serggio traça uma linha do tempo de mais de 40 anos da carreira de Milton, que se aposentou dos palcos há quatro anos. O repertório traz canções que consagraram o artista nascido no Rio de Janeiro e radicado em Três Pontas, Minas Gerais. Os ingressos custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) e podem ser comprados através deste link: https://www.eventim.com.br/event/serggio-torres-cancoes-e-momentos-homenagem-milton-nascimento-blue-note-rio-21077321/

No palco, o músico revisita canções que atravessaram gerações e ajudaram a construir a identidade da MPB, passeando por diferentes fases da carreira de Milton, com interpretações cuidadosas e arranjos que preservam a força poética e emocional das composições.

“Maria, Maria”, “Travessia”, “Tudo o que você podia ser”, “Clube da Esquina Nº2”, “Cais”, “Ponta de Areia”, “Quem sabe isso quer dizer amor”, “Nos bailes da vida”, “Caçador de mim”, entre outras, recebem novos arranjos e roupagens na voz e na produção do artista carioca.

“Milton é referência e patrimônio da nossa música e voltar ao palco do Blue Note com o show "Canções e Momentos", um tributo à sua obra, nos traz uma imensa felicidade. Estamos preparando uma apresentação linda e tenho certeza que todos irão gostar", resume Torres.

“Canções e Momentos” consolida-se como um projeto de celebração ao legado de Bituca, reunindo público e crítica em apresentações que destacam a atualidade de sua obra e sua influência permanente na música brasileira. O retorno ao Blue Note reforça a conexão do show com um dos palcos mais emblemáticos da Cidade Maravilhosa.

Tradicional casa dedicada à música no Rio, o Blue Note Rio fica localizado na Avenida Atlântica, 1.910, em Copacabana, e tem programação diversificada, prezando pela qualidade musical e pelo bom gosto na seleção de artistas.

Serviço:

Show: “Canções e Momentos – tributo a Milton Nascimento” com cantor Serggio Torres

Data: Terça, 6 de janeiro de 2026

Local: Blue Note Rio – Avenida Atlântica, 1.910, em Copacabana.

Preço: R$ 120 (inteira) – R$ 60 (meia)