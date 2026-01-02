Maricá encerra o Natal Brasilidade neste domingo (04), com apresentação do Cordão do Boitatá

O último fim de semana do "Natal Brasilidade" será coroado com a apresentação do Cordão do Boitatá - Foto: Divulgação

O último fim de semana de shows do Natal Brasilidade 2025 será coroado com a apresentação do Cordão do Boitatá, programada para domingo, dia 4, às 20h, na Praça Orlando de Barros.

Considerado Patrimônio Imaterial do Estado do Rio e vindo da recente temporada do Baile da Música Brasileira com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Roberta Sá entre outros, o grupo preparou um show especial para fechar a programação musical do Natal Brasilidade com samba, forró, frevo, afoxé e samba-reggae.

A agenda diversificada de shows, que acontecem de sexta a domingo entre 18h e 22h tanto na Praça Orlando Barros quanto no Parque Nanci e promete um encerramento animado do evento para deixar aquele gostinho de quero mais.

A decoração temática na cidade permanece até a próxima terça-feira (6), Dia de Reis, e pode ser visitada gratuitamente nos seis grandes polos que ficam no Parque Nanci, Orla de Araçatiba, Praça do Boqueirão, Itaipuaçu, Camburi e Flamengo e Ponta Negra. Os brinquedos da Praça Nanci continuam abertos ao público apenas até este domingo (4), das 14h às 20h.

É necessário realizar o agendamento para os brinquedos no dia da utilização pelo site. E quem visitou a Casa do Papai Noel em Itaipuaçu pode resgatar gratuitamente as fotos no site.

Serviço:

Shows Praça Orlando de Barros

. 01/01 - 19h - ThunderRock / 20h - Dj Carol Sabar / 21h – Onvecna / 22h - Vizinhos de Marte

. 02/01 - 20h - DJ Ryan Santos / 21h - Baião do Biguá / 22h - Angel Campos

. 03/01 - 20h Renan Oliveira / 21h Thiago Soares

. 04/01 - 19h - Amanda Silva / 20h Cordão do Boitatá

Shows Parque Nanci

. 01/01 - 19h - Leco Carvalho / 21h Diogo Madureira

. 02/01 - 19h - Ricardo Pop / 21h Edu Tamaki

. 03/01 – 18h - Dj Victor / 19h Luciano Lemos / 21h Ricardo Pop

. 04/01 - 19h - Edu Tamaki / 21h Luciano Lemos

- Brinquedos Parque Nanci: Até domingo (4), das 14h às 22h, com agendamento via QRCode.