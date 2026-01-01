Morre Saulo Tinoco, diretor de carnaval da Acadêmicos de Niterói

Saulo Tinoco, diretor de carnaval da escola de samba Acadêmicos de Niterói, faleceu nesta quinta-feira (1). A agremiação emitiu uma nota de pesar nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"Ao longo de sua trajetória no Carnaval, Saulo teve passagens por diversas coirmãs, destacando-se sempre pela competência, dedicação e excelência em seu trabalho. Neste momento de dor, lamentamos a perda não apenas de um grande profissional, mas também de um amigo estimado por todos. Em nome do presidente Wallace Palhares, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos", disse a nota da agremiação.

Nos comentários da publicação, internautas lamentaram a morte do diretor e relembraram momentos marcantes ao lado dele. "Meus sentimentos a toda a família", "que notícia triste" e "vá em paz, meu amigo" estão entre as mensagens de pesar deixadas pelos seguidores. A data e local do velório também não foram informados.

Tinoco deixa um legado na história do carnaval carioca. Ao longo da carreira, o carnavalesco integrou a direção de carnaval da Unidos do Viradouro, onde atuou entre 1993 e 2010, e foi diretor de evolução da Mangueira em 2012.

Também trabalhou para a Liesa, no deslocamento de alegorias, e para a extinta Lesga, na armação de desfiles. Em 2014, Saulo dirigiu a escola Renascer de Jacarépaguá e conquistou ainda o título do Carnaval de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, pela Unidos da Ilha do Marduque.