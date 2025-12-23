Povo Preto: Projeto homenageia gonçalenses renomados na música, esporte e arte através de murais espalhados pela cidade

Com cores vibrantes e traços potentes, os murais da ação batizada de “Povo Preto de São Gonçalo”, que integram o projeto Cidade Ilustrada e surgiram a partir da ideia do artista gonçalense Marcelo Eco, apresentada à secretária de Turismo e Cultura, Júlia Sobreira, têm transformado a paisagem urbana da cidade, celebrando a identidade, a resistência e a contribuição do povo preto para a construção da história do município e também do Brasil. O projeto, que tem como objetivo reforçar o compromisso da cidade com a valorização da cultura local e com a promoção da diversidade e da memória coletiva, continua a transformar a paisagem urbana do município com cores, arte e memória.

"O programa Cidade Ilustrada tem como missão contar a história da formação da população de São Gonçalo. Já havíamos retratado os povos indígenas Tamoios, os portugueses e os franceses, no contexto da Confederação dos Tamoios, mas ainda faltava representar, de forma ampla, a população negra. De acordo com o Censo de 2022, São Gonçalo é majoritariamente preta e parda. Quem nasceu e foi criado aqui, como eu, carrega o orgulho, o senso de igualdade e a indignação diante de qualquer forma de desrespeito. O painel “O Povo Preto de São Gonçalo” nasce como uma grande homenagem coletiva, valorizando trajetórias e conquistas que ajudam a construir a identidade da cidade. Hoje, o único monumento da cidade com essa temática é o da Praça de Nova Cidade, que fala de libertação. Esse painel amplia essa narrativa e funciona como um reparo histórico. Ele reforça o valor, a representatividade e o orgulho do povo preto gonçalense, mostrando que suas histórias e contribuições são fundamentais e igualmente importantes para a cidade", disse Marcelo Eco, em entrevista a O SÃO GONÇALO.

Os painéis artísticos espalhados por São Gonçalo prestam homenagens a lideranças e figuras de diferentes áreas que nasceram ou foram criadas na cidade e que se tornaram referências tanto locais quanto nacionais, ultrapassando as fronteiras do município. Eles estão sendo produzidos sob a curadoria de Marcelo Eco e com a participação de outros grandes nomes da cena artística local, como Douglas Civic, Dudu, Gut Amaral, Julliana, Leandro Ribeiro, Leda Daguimar, Márcio Mac, Igor Skid, Taz, Tr3p e Gláucio Vênus.

Também em entrevista a O SÃO GONÇALO, o historiador étnico-racial Pablo Mattos ressaltou a importância desse tipo de iniciativa como ferramenta de valorização e reconhecimento do espaço e da população local.

"Acho muito importante, do ponto de vista do patrimônio, que esse tipo de iniciativa faça com que esses espaços passem a ser dedicados a pessoas ilustres. Essas iniciativas fazem com que as pessoas efetivamente conheçam esses moradores, entendam e valorizem a história local, como, por exemplo, o fato de que São Gonçalo era um dos municípios com a maior concentração de terreiros do estado. Essa também é uma marca importante para ser celebrada. Tudo isso culmina na valorização da cultura negra e também para que as pessoas se vejam representadas, espelhadas, e para que as novas gerações tenham referências dentro da região em que vivem", afirmou o historiador.

A ação ocupa trechos da Avenida Presidente Kennedy, nos bairros Estrela do Norte e São Miguel, e presta homenagem a personalidades negras que nasceram ou foram criadas na cidade, marcando história local e nacional em diferentes áreas de atuação, incluindo artistas, esportistas, líderes culturais e religiosos, e influenciadores.

"Como curador e diretor de arte do Cidade Ilustrada, contei com o apoio de pesquisadores e historiadores locais. A história da população negra foi, durante muito tempo, ocultada, e os registros disponíveis ainda são escassos, algo apontado por diversos estudiosos da cidade. A partir desse levantamento, construímos uma seleção diversa, contemplando diferentes áreas de atuação, gerações e linguagens. Estão representados artistas, músicos, rappers, atores, atletas, comunicadores, educadores, produtores culturais, lideranças religiosas e personalidades históricas, todos envoltos em uma padronagem étnica que desenvolvi para este painel. Não há hierarquia de importância ou fama: cada homenageado tem um valor singular e todos são gigantes por suas trajetórias", explicou o artista.

"Por onde passo, no Brasil ou no exterior, faço questão de dizer que sou de São Gonçalo. Existem gonçalenses espalhados pelo mundo inteiro, um povo trabalhador, criativo e talentoso. Ver essas histórias estampadas nos muros da cidade reforça a identidade coletiva e transforma a origem em motivo de orgulho. É uma grande honra participar de um monumento tão importante e poder servir à minha cidade, aplicando tudo o que aprendi ao longo da minha trajetória profissional com grandes empresas. O retorno da população é muito positivo e gratificante, tanto para mim quanto para os artistas e equipe envolvida. Isso confirma o papel da arte pública como ferramenta de transformação, memória e valorização social", completou Marcelo Eco.

Confira a lista completa de homenageados:

- Cláudio Zoli - terminando

- Tettrem (YouTuber) - terminando

- Black Alien (Rapper Hip Hop) - terminando

- Tiê (cantor samba) - concluído

- Rafael Zulu (Modelo) - concluído

- Dj Cabide (dj funk) - concluído

- Pablo Boris (Grafiteiro) - concluído

- Claudinho e Bochecha (Cantores Pop) - concluído

- Nina Silva (Executiva) - concluído

- Kauê Campos (Ator) - concluído

- Orochi (Rapper Hip Hop) - concluído

- Ella Fernandes (Cantora) - concluído

- Helton Arruda (Jogador de futebol) - concluído

- Ronny e Sargento (Rapper Funk) - concluído

- Dani Dias (Repórter e apresentadora) - concluído

- Seu Jorge (Cantor e Ator) - concluído

- Leandro Firmino (Ator) - concluído

- Ronilso Pacheco (comentarista Globo News ) - concluído

- Mamny Pery (modelo) - concluído

- Pele Mil Flows (rapper hip Hop) - concluído

- Kaleu (bboy) - concluído

- Scooby (dj hip Hop) - concluído

- Don Negrone (rapper Hip Hop) - concluído

- Letícia da hora (produtora cultural) - concluído

- Larissa Bonifácio (modelo) - concluído

- Marcelo Coutinho Laka (promoter) - concluído

- Gabriela Marinho (artista visual) - concluído

- Kleber Lucas (Cantor) - concluído

- Dona marcolina ( Educadora e Filha de escravizados) - concluído

- Pakatto (Grafiteiro) - concluído

- Arielle Macedo (dançarina e coreógrafa Anitta) - concluído

- Rheinaldo Baso (poeta) - cncluído

- Dona Isolina ( 1ª mãe de santo de SG, mãe de Altay Veloso) - concluído

- Os Garotin - concluído

- Altay Veloso - concluído

- Vini Jr (jogador) - concluído

- Caboocla (grafiteira) - concluído

1/8 Altay Veloso | Foto: Layla Mussi

2/8 Amanda Cabocla | Foto: Layla Mussi

3/8 Claudinho e Buchecha | Foto: Layla Mussi

4/8 Vini Jr. | Foto: Layla Mussi

5/8 Os Garotin | Foto: Layla Mussi

6/8 Orochi | Foto: Layla Mussi

7/8 Goleiro Elton | Foto: Layla Mussi

8/8 | Foto: Layla Mussi

















"São grandes e relevantes nomes que integram o cenário artístico da cidade e que agora recebem a merecida homenagem. Um deles é o do artista Altay Veloso, que é uma figura negra de muita importância pra São Gonçalo. Compositor de samba enredo, de música popular brasileira, escritor de peça de teatro, ele é um cara que leva a cultura brasileira e a religiosidade de matriz africana de uma maneira muito bacana. Além disso ele é morador de São Gonçalo até hoje, permanece na cidade, sendo uma figura central que transita por várias áreas e setores da arte", disse Pablo Mattos.

"Essas iniciativas são muito boas para fazer essa reconexão com a comunidade e eventualmente trazer figuras do passado e do presente para serem referências da cultura negra na localidade. Sob uma perspectiva de patrimônio, a ação também enfatiza a valorização da imagem, da figura e da cultura negra. E ainda torna os espaços locais de turismo de referência, o que também é muito legal e tem tudo a ver com a história, além de mostrar que São Gonçalo não é um lugar de carência, não é um lugar de desordem, é um lugar que tem mazelas e problemas como qualquer outro grande município, mas também tem arte, tem cultura, e tem muita gente que culmina para fazer da cidade um lugar melhor", completou o historiador étnico-racial.