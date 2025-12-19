Museu do Ingá apresenta acervo histórico na abertura da exposição 'O Ingá e suas Coleções'

O Museu do Ingá, em Niterói, inaugurou na noite desta quinta-feira (18) a exposição “O Ingá e suas Coleções”, reunindo autoridades, representantes da cultura, artistas e público em geral para celebrar o patrimônio artístico sob a guarda da instituição. A abertura marcou um momento simbólico para o museu ao apresentar, de forma integrada, obras que fazem parte de suas principais coleções, reforçando o papel do equipamento como referência na preservação da memória cultural fluminense.

A cerimônia de inauguração contou com a presença e falas do curador da mostra, Marcus Lontra, além de gestores da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj). Após as falas institucionais, os convidados participaram de um percurso guiado pela exposição, que ocupa todos os ambientes do museu.

“É um grande prazer estar aqui hoje para poder apresentar esse grande acervo que é do Estado do Rio de Janeiro e é para essas reflexões, para a transformação do ser humano. É para a sociedade do Rio de Janeiro, de Niterói, para fazermos essas profundas reflexões. Estou muito feliz de estar aqui, é um resultado fantástico”, destacou Jackson Emerick, presidente da Funarj.

Além dele, também discursaram no evento Wallace Almeida, coordenador de Museus da Funarj; Fátima Gonçalves, diretora do Museu do Ingá; e Marcus Lontra, curador da exposição. As falas ressaltaram a relevância do acervo público e o papel do Museu do Ingá na valorização da arte e da história de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro.

“É uma satisfação muito grande. Aqui, no Museu do Ingá, nós estamos tendo a oportunidade de diversificar a nossa programação através de grupos de diferentes artes e para o ano que vem nós teremos ainda mais. A equipe do museu trabalhou incansavelmente para que essa exposição acontecesse”, ressaltou Fátima Gonçalves.

A exposição propõe um olhar abrangente sobre as coleções do Museu do Ingá. A mostra evidencia a diversidade de linguagens, períodos e contextos presentes no acervo, convidando o público a percorrer diferentes momentos da arte brasileira.

“Todos trabalhamos para que a gente pudesse mostrar às pessoas que aqui vivem toda a força e a pujança da exposição. É essa compreensão que espero que tenham e que gostem. Temos de dar sempre a esse museu e às atividades culturais de Niterói a importância que merecem”, afirmou Marcus Lontra.

Panorama do acervo da exposição

Com obras de nomes consagrados da arte brasileira, como Di Cavalcanti, Candido Portinari, Carybé, José Pancetti e Aldo Bonadei, a mostra apresenta um recorte significativo das coleções Palácio Nilo Peçanha, Artes e Tradições Populares e Banerj, oferecendo ao público uma leitura ampla e diversa da produção artística presente no acervo do museu. Um dos destaques é a obra “Gente da Ilha”, de Di Cavalcanti, que simboliza a força histórica e estética do conjunto apresentado.

Ao ocupar integralmente os espaços expositivos, “O Ingá e suas Coleções” propõe uma experiência imersiva, que valoriza não apenas as obras, mas também a arquitetura do museu e seu acervo interno. A iniciativa reforça o compromisso da Funarj com a preservação do patrimônio público e com a ampliação do acesso da população a obras fundamentais da história da arte no estado.

Equipamento cultural de grande relevância histórica e arquitetônica, o Museu do Ingá abriga coleções que atravessam a arte moderna, a arte clássica, as tradições populares e documentos de valor simbólico e político. “O Ingá e suas Coleções” permanece em exposição no Museu do Ingá, em Niterói, com entrada gratuita.