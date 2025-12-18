Moradores do Sapê, em Niterói, realizam festa anual do projeto "Natal bom é Natal para todos"

Moradores do Sapê se reúnem anualmente para entregar uma festa de Natal para famílias e crianças carentes do bairro - Foto: Divulgação

Moradores do bairro do Sapê, em Niterói, promovem, neste sábado (20), a partir das 16h, o evento anual do Projeto “Natal Bom é Natal Para Todos”, iniciativa da comunidade, que há 10 anos se reúne para realizar a festa de Natal para as famílias e crianças carentes do bairro. A festa é aberta ao público e acontece na Rua Eraldo Soares.

Com a chegada do Papai Noel, brinquedos variados, pipoca, algodão doce, doces, refrigerantes e cachorro quente, tudo em clima natalino, o evento promete oferecer um dia de muita diversão para toda a família. Uma árvore de Natal de 5 metros também foi construída pelos próprios moradores, que ajudam mensalmente com o valor de R$10 para que a festa seja feita todo fim de ano.

A festa também conta com a presença da Banda "Loucos por Jesus", além de recreação para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), chegada do Papai Noel, tobogã, futebol de espuma e pula-pula.

"Esse evento social tem como foco principal criar um ambiente festivo de Natal que atenda a todas as famílias do bairro, e mostrar que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus", afirmou Roberto Rosa, morador do Sapê e um dos idealizadores do projeto.