Cine Henfil divulga programação da semana de 19 de dezembro a 21 de dezembro

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida a população para o melhor do cinema nacional. Nos dias 19 a 21 de dezembro, o Cinema Público de Maricá contará com uma programação especial para toda a família.

O destaque fica para “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, Harry Potter e o Cálice de Fogo, além dos filmes da mostra Já os filmes do Festival de Cinema Francês do Brasil no Cine Henfil: “Os Fugitivos “, “Os Bastidores do Amor” e “Uma Jornada de Bicicleta”. Na sessão infantil, “A Noiva-Cadáver” chega para alegrar o público infanto-juvenil.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Confira a programação:

Dia 19/12 (sexta)

20h - Os Fugitivos:

Jean é feito refém em um banco por um ladrão bobo. Como Jean saiu da prisão uma hora antes, a polícia presume que ele é o ladrão. Tudo dá comicamente errado. A filhinha do ladrão junta-se aos fugitivos.

Classificação: 10 anos

Dia 20/12 (sábado)

15h – A Noiva-Cadáver:

A Noiva-Cadáver se passa em um vilarejo europeu do século XIX, onde vive Victor Van Dorst (Johnny Depp), um jovem que está prestes a se casar com Victoria Everglot (Emily Watson). Porém, acidentalmente, Victor se casa com a Noiva-Cadáver (Helena Bonham Carter), que o leva para conhecer a Terra dos Mortos. Desejando desfazer o ocorrido para poder enfim se casar com Victoria, aos poucos Victor percebe que a Terra dos Mortos é bem mais animada do que o meio vitoriano em que nasceu e cresceu.

Classificação: 10 anos

17h - Os Bastidores do Amor:

Em “Os Bastidores do Amor”, Henri e Nora compartilham uma vida de casados e parceiros criativos há anos. O amor da dupla pelo que construíram juntos e pelo teatro reflete no trabalho que também dividem: Nora dirige as peças que Henri atua na companhia que ambos criaram quando eram jovens. Quando Henri, porém, consegue seu primeiro papel no cinema, os preparativos e a criação do novo espetáculo da dupla desmoronam, assim como seu relacionamento.

Classificação: 12 anos

19h - Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban:

O 3º ano de ensino na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts se aproxima. Porém um grande perigo ronda a escola: o assassino Sirius Black (Gary Oldman) fugiu da prisão de Azkaban, considerada até então como à prova de fugas. Para proteger a escola são enviados os Dementadores, estranhos seres que sugam a energia vital de quem se aproxima deles, que tanto podem defender a escola como piorar ainda mais a situação.

Classificação: 10 anos

Dia 21/12 (domingo)

15h – A Noiva-Cadáver:

Classificação: 10 anos

17h – Uma Jornada de Bicicleta:

Em Uma Jornada de Bicicleta, Mathias leva seu melhor amigo Philippe numa viagem de bicicleta por diferentes cantos da Europa. De La Rochelle até Istambul, do Atlântico até o Mar Negro, os dois amigos de longa data partem numa aventura em a memória é o verdadeiro guia. Juntos, eles recriam o percurso que o filho de Mathias, Youri, fez antes de sua trágica morte. Entre o documentário e a ficçõa, Mathias e Philippe transformam a ausência de Youri numa homenagem, numa viagem de persistência, companheirismo, reencontros e descobertas. Entre as paisagens mais incomuns e belas, entre a exaustão da caminhada, os dois amigos transformam a dor da perda em novas formas de consolo e liberdade.

Classificação: 12 anos

19h - Harry Potter e o Cálice de Fogo:

Em seu 4º ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, Harry Potter (Daniel Radcliffe) é misteriosamente selecionado para participar do Torneio Tribruxo, uma competição internacional em que precisará enfrentar alunos mais velhos e experientes de Hogwarts e também de outras escolas de magia. Além disso a aparição da marca negra de Voldemort (Ralph Fiennes) ao término da Copa do Mundo de Quadribol põe a comunidade de bruxos em pânico, já que sinaliza que o temido bruxo está prestes a retornar.

Classificação: 12 anos