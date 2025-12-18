Cubango promove feijoada para celebrar aniversário e lançamento do carnaval de 2026 neste domingo, 21

Em 2026, a escola propõe um desfile onde o sertão não seja apenas uma paisagem, mas uma essência de vida - Foto: Divulgação/ João Claudio Ventura

Vai ser com uma grande festa que o Acadêmicos do Cubango celebrará os seus 66 anos. A verde e branca de Niterói promoverá uma feijoada neste domingo, 21 de dezembro, às 14h, em sua quadra para lançar oficialmente o seu carnaval de 2026. Na ocasião será apresentada toda equipe, o samba-enredo e a coroação da nova rainha de bateria.

Para animar o público presente, além da apresentação dos segmentos da escola, ao som da bateria “Ritmo Folgado”, haverá show de Niu Souza. A entrada é franca e a feijoada será servida gratuitamente. A quadra do Cubango fica localizada na Rua Noronha Torrezão -560, Cubango.

Em 2026, a escola propõe um desfile onde o sertão não seja apenas uma paisagem, mas uma essência de vida. Um Brasil profundo com celebração à criatividade, à espiritualidade e a força de um povo que não desiste nunca. “O menino sonhador do sertão” mostra que enquanto houver uma criança sonhadora, sempre haverá um caminho promissor.