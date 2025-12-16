De São Gonçalo ao mercado internacional da moda: bordador será homenageado na Câmara Municipal

O designer de bordados Bruno Silva, nascido em São Gonçalo e com carreira consolidada no mercado internacional da moda, será homenageado pela Câmara Municipal de São Gonçalo, nesta quarta-feira (17), às 15h. A iniciativa é de autoria do vereador Tião Nanci (PSDB) e reconhece a trajetória do profissional que projetou o nome do município no exterior, especialmente em Paris, onde reside atualmente.

Natural do bairro Porto Velho, Bruno Silva construiu uma carreira marcada por perseverança e reinvenção. Antes de se dedicar ao bordado artesanal, atuou como cabeleireiro e mordomo. Mesmo vivendo fora do país, mantém vínculos com São Gonçalo, onde vivem familiares e de onde vêm suas principais referências culturais.

"É uma imensa alegria e honra voltar aqui, para São Gonçalo, cidade onde nasci e que tenho muito orgulho, para receber essa homenagem ao meu trabalho. São Gonçalo é minha terra natal e graças às vivências que tive aqui pude me tornar a pessoa que sou hoje. Me sinto reconhecido e emocionado por isso e espero que outros artesãos brasileiros possam ser reconhecidos e também homenageados, esse é um reconhecimento a todos nós que amamos a arte e fazemos dela um ofício", afirmou Bruno Silva em entrevista à O SÃO GONÇALO.

Reconhecido internacionalmente, o designer já teve peças vestidas por artistas como Beyoncé e Maria Bethânia, além de colaborar com grifes de destaque no cenário da moda.

Paralelamente à solenidade, a Câmara Municipal receberá uma exposição de moda promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). A mostra reunirá trabalhos assinados por Bruno Silva e por alunos dos cursos de Modelista e Costureiro Industrial do Vestuário, muitos deles oriundos de comunidades de baixa renda.

Trajetória profissional

Bruno Silva nasceu em 1974, um ano após o nascimento de seus irmãos trigêmeos. Teve contato com o bordado manual ainda jovem e, em 1999, mudou-se para Buenos Aires, onde trabalhou como cabeleireiro. Foi na capital argentina que surgiu a ideia de produzir grinaldas bordadas, após contato com uma loja especializada em vestidos de noiva.

Com a crise econômica na Argentina, retornou ao Brasil e, posteriormente, passou por experiências profissionais na Itália e na Espanha, atuando como mordomo, auxiliar de limpeza e babá. Em 2009, estabeleceu-se em Paris.

Entre 2010 e 2017, enfrentou problemas de saúde decorrentes de insuficiência renal, período em que precisou se submeter à hemodiálise até a realização de um transplante. Após a recuperação, retomou o trabalho com bordado artesanal e buscou formação profissional na área, que o transformou em um designer requisitado por grifes e artistas internacionais.