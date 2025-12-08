Longa-metragem "O Agente Secreto" é indicado ao Globo de Ouro 2026

O filme foi indicado em duas categorias e o ator em uma - Foto: Divulgação - Victor Jucá

O filme foi indicado em duas categorias e o ator em uma - Foto: Divulgação - Victor Jucá

O filme brasileiro “O agente secreto” foi indicado para o Globo de Ouro 2026 nas categorias Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. O nome dos filmes e atores concorrentes foram divulgados na manhã desta segunda-feira (8).

O longa disputa na categoria de Melhor Filme de Drama, contra: “Frankenstein”, “Hamnet - A Vida Antes de Hamlet”, “It Was Just An Accident”, “Valor Sentimental” e “Pecadores”.

Leia também:

Alerj vota nesta segunda se mantém prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar

Chefe do CV ligado a TH Jóias é transferido para Bangu 1



Entre os concorrentes que buscam o prêmio de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, o brasileiro concorre com: “It Was Just An Accident” (França), “No Other Choice” (Coreia do Sul),“Sentimental Value” (Noruega), “Sirāt” (Espanha) e “A Voz de Hind Rajab” (Tunísia).

As obras cinematográficas brasileiras estão ganhando destaque e sendo indicadas à prêmios, como o filme “Ainda Estou Aqui”, que no ano passado foi indicado na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Porém não conseguiu trazer o troféu para casa, que ficou com o francês “Emilia Perez”.

O ator e protagonista do filme, Wagner Moura, foi indicado como Melhor Ator. Ele concorre com: Joel Edgerton, “Train Dreams”, Oscar Isaac, “Frankenstein”, Dwayne Johnson, “The Smashing Machine”, Michel B. Jordan, “Sinners” e Jeremy Allen White, Springsteen: “Deliver Me From Nowhere”.

Filme brasileiro

O filme, que foi dirigido por Kleber Mendonça Filho, se passa nos anos de 1970 retratando a história de um professor universitário, interpretado por Wagner Moura, que retorna para Recife em busca de reencontrar o filho mais novo, apesar dos perigos que corre durante a ditadura militar.

A obra é a esperança que o cinema brasileiro consiga uma segunda estatueta do Oscar seguida. Desde que chegou às telonas, o longa vem recebendo prêmios em vários festivais.

O longa ganhou o 2º lugar na categoria Melhor Filme, na premiação de críticos de Los Angeles, neste domingo (7). Especialistas acreditam que o filme tem grandes chances de levar uma indicação ao Oscar de Melhor Filme. De acordo com a previsão do Oscar da revista “Variety”, o filme está entre os possíveis indicados.

O New York Film Critics Circle Awards premiou, na semana passada, o filme brasileiro na categoria Melhor Filme. Além disso, a estrela da produção também ganhou como Melhor Ator. No festival de Cannes, em maio, a obra ganhou o Prêmio da Crítica.