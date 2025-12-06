Netflix supera rivais e deve comprar HBO Max e Warner por US$ 70 bilhões

A Netflix é considerada uma das maiores redes de streamings da atualidade, mas pode aumentar ainda mais o seu império após a compra da divisão de estúdios e o serviço HBO Max da Warner Bros. Discovery (WBD). A empresa conseguiu superar propostas de aquisição das rivais Paramount e Comcast, dando origem a um dos acordos mais importantes do ramo nos últimos anos.

A primeira vista pode parecer apenas um simples, mas grandioso negócio entre empresas, mas essa novidade pode remodelar o cinema, TV e streaming nos próximos anos. Apesar de ainda ser preciso passar por etapas regulatórias complexas pela frente, o acordo simboliza uma grande mudança na forma como Hollywood trabalha, principalmente com uma possível fusão entre as mais importantes emissoras de televisão premium do mundo e o maior streaming da atualidade.

Em razão das mudanças que possivelmente irão ocorrer, trabalhadores da indústria cultural, como produtores, executivos e exibidores começaram a analisar de que forma uma eventual compra afetaria o modelo atual de lançamentos, janelas de exibição além da concorrência entre as plataformas. Mas para a compra ser encerrada, ainda é preciso passar por algumas etapas.

Netflix lança oferta bilionária

De acordo com veículos de comunicação internacionais, a empresa de streaming ofereceu aproximadamente US$28 a US$30 por ação para comprar os estúdios da Warner Bros. e o HBO Max, o que ultrapassa o valor de US$70 bilhões. A quantia bilionária está muito acima da oferecida pela Paramount, de US$27, para adquirir a empresa toda, até mesmo os canais como CNN, TNT e TBS.

Ainda pensando nas altas cifras, a proposta da Netflix prevê uma “break-up fee”, de US$5 bilhões para caso a compra seja impedida pelos reguladores.

Fontes que acompanham de perto a transação comercial indicam que a Netflix tenta realizar empréstimos gigantes para efetuar a compra. Mesmo sendo grandes empresas de streaming envolvidas na compra, também houve muitas polêmicas, uma vez que a Paramount acusou o conselho da Warner de favorecer os lances da Netflix nas negociações.

Compra pode ser cancelada

Mesmo com a magnitude dos valores, a compra pode ser cancelada, pois o Departamento de Justiça dos EUA alegou que haverá uma possível oposição ao acordo, e as autoridades europeias também não estão confortáveis com a concentração de mercado.

Em um posicionamento público, a Paramount argumentou que a união não seria aprovada, indicando como ponto crítico o domínio global da Netflix. Com esse cenário, mesmo com as negociações caminhando, a empresa ainda pode não receber permissão para a compra.

De acordo com informações do New York Post, representantes da Paramount chegaram a se reunir em Washington para forçar as autoridades a deixarem claro sua posição contrária à compra. Os esforços tentavam desacreditar a proposta da maior empresa de streaming e buscava uma reavaliação do processo.

Grandes mudanças no cinema e TV

Caso todas as barreiras sejam ultrapassadas e a compra seja efetuada, a Netflix será responsável pela liderança de uma dos mais tradicionais estúdios de Hollywood, que possui marcas como Harry Potter e DC Comics, o que tem causado receio entre as pessoas do ramo. Um dos maiores temores dos executivos é que a nova mandatária reduza ou elimine o lançamento de filmes da Warner nos cinemas, o que causaria ainda mais prejuízos a uma indústria que passa por momentos difíceis.

Outra incógnita é sobre quais impactos a própria HBO irá sofrer. A emissora é conhecida pelo seu desenvolvimento lento e criterioso, o que não se enquadra no estilo da Netflix. A união das empresas pode alterar a identidade da marca além do formatos em que as séries são produzidas.

Entretanto, são apenas especulações, uma vez que a Netflix está focada nas negociações e ainda não indicou quais seriam os passos depois da compra da HBO e da Warner.

As conversas sobre o streaming e cinema ainda estão caminhando, porém, outras áreas da empresa já tem destino certo, como o caso dos canais lineares: CNN, HGTV, TNT, TBS e Food Network, que serão divididas em uma nova companhia independente, seguindo o planejado pela WBD desde outubro.