Centro de Inovação Araribóia Tecno vai beneficiar até 2 mil empresas da indústria criativa de Niterói

A indústria criativa de Niterói e adjacências terá seu primeiro centro de inovação. O Centro de Inovação Araribóia Tecno é resultado de parceria entre o curso de Cinema da Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio da incubadora Araci, a Fundação Euclides da Cunha (FEC) e a Agir/Proppi, também ligadas à Universidade, a prefeitura de Niterói e o Reserva Cultural.

O investimento inicial será R$ 5 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e vai beneficiar em torno de 2 mil empresas só no ramo do audiovisual. O empreendimento vai funcionar no casarão histórico que abrigava o Instituto de Arte e Comunicação Social da UFF, na rua Lara Vilella, bairro de São Domingos, que passará por obras ano que vem, mas as primeiras atividades já serão anunciadas no início de 2026.

O projeto, pioneiro na cidade, tem como objetivo fomentar a indústria criativa de Niterói, com impacto na geração de emprego e renda. A professora Elianne Ivo, que participa do grupo de implementação do Centro de Inovação, explica que há um destaque para ações voltadas para o audiovisual, mas que as áreas de Cidades Inteligentes e Economia do Mar também serão contempladas. “O objetivo maior é transformar a cidade em uma referência regional de negócios inovadores e sustentáveis”, afirma a professora, que coordena a Araci Incubadora Audiovisual, vinculada ao Departamento de Cinema e Audiovisual da UFF.

Segundo Elianne, são empresas dos mais diversos ramos de apoio à indústria audiovisual que vão se beneficiar do projeto, desde produtoras até empresas de áreas mais técnicas, como aluguel de drones, seleção de atores e produção de fotografias.

A vice-coordenadora da Araci Incubadora Audiovisual e professora do Departamento de Cinema e Audiovisual da UFF, Índia Mara Martins, enfatiza a importância do Centro de Inovação para Niterói: “Muitas iniciativas que acontecem em Niterói visam atender o Estado do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, por já ser um polo de produção audiovisual, tem seus próprios equipamentos e atende bem o resto do estado. Então o nosso foco é a produção audiovisual de Niterói”. disse a vice-coordenadora.

O espaço contará com estrutura completa, com ambientes de integração entre os seus participantes, estúdios de mixagem e de produção digital, além de acervo de arte, oferecendo um núcleo de suporte tecnológico a pequenas e médias empresas. Também vai haver espaços de coworking e seleção de projetos para mentorias e encubação de novos empreendimentos.

As atividades do Araribóia Tecno terão como foco principal oferecer aos empreendedores locação para suas produções, além de mão de obra qualificada para o setor. O projeto visa criar cursos voltados para a capacitação de profissionais em diferentes áreas do audiovisual, ampliando o mercado na cidade. “O centro de inovação a médio e longo prazo tem como objetivo desenvolver cursos que possam qualificar pessoas para atividades que não requerem uma formação universitária. O interesse é a gente conseguir parcerias e conseguir se tornar sustentável, e contribuir para a formação dessa mão de obra que obviamente vai movimentar esse campo e vai tornar Niterói uma cidade mais interessante para o audiovisual”, afirma Índia.