Maricá promove 9ª Conferência Municipal de Cultura
Ação elege representantes e suplentes de 15 cadeiras do Conselho de Políticas Culturais
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida os fazedores de cultura do município para participarem da 9ª Conferência Municipal Ordinária de Cultura, que vai eleger conselheiros e suplentes de 15 cadeiras dos setoriais do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Membros da sociedade civil poderão participar como candidatos ou eleitores desses membros durante a conferência, que será realizada em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais.
A conferência está marcada para o dia 15 de dezembro, das 14h às 21h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), da Mumbuca, e será precedida por quatro pré-conferências distritais, nas quais serão apresentados os candidatos a conselheiro de cada distrito. Os fazedores de cultura e moradores de cada um dos quatro distritos elegerão dois delegados de cada setorial para participarem da eleição na Conferência. Cada eleitor só poderá votar em uma câmara setorial.
Na Conferência, esses delegados eleitos nos distritos (provavelmente oito de cada setorial) votarão em seus pares para eleger o conselheiro e o suplente daquela cadeira setorial específica. Somente os delegados eleitos nos distritos terão direito a voz e voto na Conferência. Os munícipes terão direito a voz com base no Regimento Interno da Conferência.
As inscrições ocorrerão na semana que antecede as pré-Conferências, da seguinte forma: os candidatos e eleitores de Inoã e Itaipuaçu podem se inscrever entre os dias 24 e 28 de novembro de 2025 pela internet até às 23h59, ou presencialmente na Secretaria de Cultura e das Utopias (Rua Adelaide Bezerra 104, Centro – Maricá) até as 17h deste mesmo dia. As inscrições para Ponta Negra e Centro serão entre os dias 1º e 05 de dezembro, seguindo a mesma dinâmica.
Datas e locais das Pré-Conferências (todas no horário das 15h às 19h)
Inoã
- Data: 29 de novembro
- Local: Escola Municipal Darcy Ribeiro / Rua Euclides Paulo da Silva S/N – Bosque Fundo
Itaipuaçu
- Data: 30 de novembro
- Local: CEPT Leonel de Moura Brizola / Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico Central, Itaipuaçu
Ponta Negra
- Data: 06 de dezembro
- Local: E.M. Lucio Thomé Feteira / Rua Dez – Cordeirinho
Centro
- Data: 07 de dezembro
Local: CEM Joanna Benedicta Rangel / Avenida Nossa Senhora do Amparo, 240 - Centro
Local e data da Conferência:
Dia 15 de dezembro, das 14h às 21h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), localizado na Rodovia Amaral Peixoto, KM 27,5 - Mumbuca.
Veja os documentos necessários para as inscrições em cada função:
Candidato
1 - Nome completo do(a) candidato(a);
2 - Número do CPF do(a) candidato(a);
3 - Gênero
4 - Nome da Câmara Setorial que concorrerá;
5 - Telefone de contato e e-mail;
6 - Comprovante de residência (em anexo)
7 - Mini currículo (um parágrafo textual que sustente o pleito à câmara que concorrerá, e seu portfólio comprovando sua atuação. Haverá espaço para o texto de descrição e, se possível, o portfolio em anexo)
Link de inscrição: https://forms.gle/ba3tBDQTDzGQLHpP8
Eleitor
1 - Nome completo do(a) eleitor(a);
2 - Número do CPF do(a) eleitor(a);
3 - Gênero
4 - Nome da Câmara Setorial que votará;
5 - Telefone de contato e e-mail;
6 - Comprovante de residência (anexo)
Link de Inscrição: https://forms.gle/N4AKpkv1VgqcrjNU7