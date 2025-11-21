Centro Cultural Cauby Peixoto será inaugurado no aniversário de Niterói

O aniversário da cidade de Niterói, neste sábado (22), será marcado pela inauguração do Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca. Este será o primeiro equipamento público cultural instalado na Zona Norte. O espaço ocupa um casarão histórico que foi inteiramente reformado e está pronto para receber até 240 pessoas para exposições, espetáculos e salas próprias para cursos e reuniões.

O projeto foi pensado com atenção aos detalhes: nenhuma árvore foi derrubada; os vitrais centenários foram preservados; e o casarão e o prédio anexo foram adaptados para acessibilidade. Funcionários da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) trabalham nos últimos retoques e acabamentos. O investimento é de R$ 16,8 milhões.

Para o secretário das Culturas, Leonardo Giordano, este centro cultural nasce do sonho de muita gente e da memória de um bairro que nunca deixou de criar.

" A Zona Norte sempre teve potência, expressão e coragem. Transformar um lugar que esteve abandonado em um espaço de encontro e criação é mais do que inaugurar um equipamento: é um gesto de reparação, de cidadania cultural e de afirmação do direito à cultura como fundamento da democracia. Estamos devolvendo à comunidade a possibilidade de produzir sentido com liberdade, dignidade e presença pública. Aqui, a cultura volta a ser aquilo que sempre foi neste território: força que reúne, fortalece vínculos, amplia horizontes e abre caminhos para garantir os direitos culturais da população.”

Eventos

O espaço cultural em homenagem ao niteroiense Cauby Peixoto, no Fonseca, bairro onde o artista residiu, terá uma agenda cheia de apresentações e shows. O centro cultural, vai receber três sessões do espetáculo “Cauby, uma paixão”, musical onde o ator Diogo Vilela interpreta Cauby Peixoto, sendo a primeira delas no sábado (22), dia da inauguração, quando autoridades e convidados e trabalhadores da obra assistirão com exclusividade. No dia seguinte, haverá duas sessões gratuitas para o público, a partir das 6h até às 19h. Os ingressos que estavam disponíveis na plataforma Sympla foram esgotados em meia hora.