São Gonçalo inicia comemorações do mês da Consciência Negra
Celebrações começaram com palestra e seguiram com inauguração de painéis de figuras locais
A cidade de São Gonçalo deu um novo passo na valorização das figuras locais, na última quarta-feira (19), com o início das celebrações do mês da consciência negra, realizadas com a parceria da Secretaria de Turismo e Cultura e a Secretaria de Assistência Social, por meio da Coordenação de Promoção de Igualdade Racial.
Diversos artistas e personalidades relacionadas a cidade foram marcados em murais, nas paredes da movimentada Avenida Presidente Kennedy, feito por artistas do projeto da prefeitura "Cidade Ilustrada", que ja foi responsável pelas artes do jogador Vinicius Júnior e do grupo musical "Os Garotin".
As celebrações começaram às 14h30 no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), com a roda de conversa “Herança Africana e Mulheres Negras na Economia Criativa”, destinada a comerciantes e microempreendedoras, que também tiveram um espaço no Lavourão para mostrar seus artesanatos. A roda, que contou com a presença da Secretária de Turismo, Julia Sobreira, e homenageou Leticia Firmino 'Da Hora' da ONG Mulheres da Parada, foi mediada por Claudia Vitallino, ativista do movimento negro.
Letícia afirmou o quão importante é ter o espaço e agradeceu a homenagem. "Ter um trabalho reconhecido e representar tantas outras mulheres que vieram antes de mim. Eu sempre falo que esse painel não é sobre a Letícia da Hora, não é sobre o meu trabalho, é sobre a luta, a resistência, a história, de muitas outras mulheres que vieram antes de mim. Na palestra a gente falou sobre empreendedorismo, as ganhadeiras, que essa tecnologia social que a gente faz muitas vezes para sobreviver, pra promover a dignidade do povo preto, é uma tecnologia ancestral que me apego muito antes de nós. Eu só estou dando continuidade a esse legado e que bom que esse legado agora tá sendo reconhecido aqui dentro da cidade." disse a empreendedora.
Após a roda no Lavourão, dezenas de pessoas, entre homenageados e público, seguiram para a inauguração do painel "Povo Preto de São Gonçalo", feito pelo projeto Cidade Ilustrada, que homenageia diversas personalidades pretas de destaque da cidade em diversos âmbitos, principalmente o cultural, sendo nascidas e criadas, ou que residiram por algum tempo na cidade, como é o caso do ator Leandro Firmino, conhecido por sua atuação como "Zé Pequeno" em "Cidade de Deus" (2001), que se mudou para São Gonçalo em 2013, quando se casou.
"É sempre muito bom sentir o carinho (da cidade), eu vim pra cá por causa da minha esposa, o grande motivo é ela. Me adaptei muito bem à cidade e fui muito bem recebido. Sobre o mural, eu me esforço ao máximo para fazer o meu melhor no meu trabalho e essas homenagens trazem o sentimento de que você está fazendo o seu melhor. Eu só tenho que agradecer." relatou Leandro.
Os murais, com curadoria do artista Marcelo Eco, homenagearam as seguintes figuras: Tettrem, Black Alien, Tiê, Rafael Zulu, Dani Dias, Kauê Campos, Claudinho e Bochecha, Orochi, Nina Silva, Helton Arruda, Seu Jorge, Ronnie e Sargento, Leandro Firmino, Kleber Lucas, Ronilso Pacheco, Pelé Mil Flows, DJ Cabide, Arielle Macedo, Pablo Boris, Ella Fernandes, Bboy Kaleu, Don Negrone, Marcelo Coutinho Laca, Letícia Dahora, Dona Marcolina, Dona Isolina, Pakato, Larissa Bonifácio, Mestre Bocka, Gabriella Marinho, Mamny Perry e DJ Scooby.
Julia Sobreira, durante a inauguração dos painéis, compartilhou a felicidade de estar realizando o projeto: "Eu acho que hoje o projeto ainda é mais especial porque a gente está valorizando o mais especial da cidade, que são as pessoas. Então o que faz São Gonçalo ser o que é, é a potência que essa cidade apresenta. Então, olhar aqui para cada um de vocês é um processo que é muito importante. O maior reconhecimento de sucesso desse projeto são as reclamações. Em todo lugar que eu vou alguém vem reclamar que não está no muro, mas eu acho que isso é muito importante, porque vocês estão se reconhecendo, são vocês que estão aqui, vocês que fazem com que a cultura de São Gonçalo seja potente, vocês que espalham o nosso nome pelo mundo." disse a secretária de cultura.
Confira as fotos dos murais :
As celebrações do mês da consciência negra continua nesta quinta, no próprio Dia da Consciência Negra, com a Feijoada da Carnavalesca de São Gonçalo, no Centro de Tradições Nordestinas. O evento tem participação de Pitty de Menezes (Imperatriz Leopoldinense), Nino do Milênio (Beija-Flor), Thiago Brito (Unidos da Ponte), Vem pro Meu Ritmo, Clécio Ramos e Juninho Cadência. Os ingressos são gratuitos mediante mediante doação de 1kg de alimento não perecível e tem que ser retirados pelo Sympla.