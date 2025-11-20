São Gonçalo inicia comemorações do mês da Consciência Negra

Houve a a roda de conversa “Herança Africana e Mulheres Negras na Economia Criativa” e a inauguração do painel "Povo Preto de São Gonçalo" - Foto: Enzo Britto

Houve a a roda de conversa “Herança Africana e Mulheres Negras na Economia Criativa” e a inauguração do painel "Povo Preto de São Gonçalo" - Foto: Enzo Britto

A cidade de São Gonçalo deu um novo passo na valorização das figuras locais, na última quarta-feira (19), com o início das celebrações do mês da consciência negra, realizadas com a parceria da Secretaria de Turismo e Cultura e a Secretaria de Assistência Social, por meio da Coordenação de Promoção de Igualdade Racial.

Diversos artistas e personalidades relacionadas a cidade foram marcados em murais, nas paredes da movimentada Avenida Presidente Kennedy, feito por artistas do projeto da prefeitura "Cidade Ilustrada", que ja foi responsável pelas artes do jogador Vinicius Júnior e do grupo musical "Os Garotin".

Leia também :

➢ Para além de 20 de novembro: Como ancestralidade negra resiste, ensina e transforma



➢Confira o que abre e fecha no feriado da Consciência Negra nesta quinta-feira (20)



As celebrações começaram às 14h30 no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), com a roda de conversa “Herança Africana e Mulheres Negras na Economia Criativa”, destinada a comerciantes e microempreendedoras, que também tiveram um espaço no Lavourão para mostrar seus artesanatos. A roda, que contou com a presença da Secretária de Turismo, Julia Sobreira, e homenageou Leticia Firmino 'Da Hora' da ONG Mulheres da Parada, foi mediada por Claudia Vitallino, ativista do movimento negro.

1/8 Membros da roda de conversa “Herança Africana e Mulheres Negras na Economia Criativa” | Foto: Enzo Britto

2/8 Claudia Vitallino e Leticia Firmino na roda de conversa “Herança Africana e Mulheres Negras na Economia Criativa” | Foto: Enzo Britto

3/8 Claudia Vitallino e Leticia Firmino na roda de conversa “Herança Africana e Mulheres Negras na Economia Criativa” | Foto: Enzo Britto

4/8 Julia Sobreira na roda de conversa “Herança Africana e Mulheres Negras na Economia Criativa” | Foto: Enzo Britto

5/8 Robelia Ribeiro @_belbiscuit | Foto: Enzo Britto

6/8 Maria Eneida Rubens @eneida_atelieepintura | Foto: Enzo Britto

7/8 Fernanda Oliveira Chocolates MF @chocolates_mf.cia | Foto: Enzo Britto

8/8 Cyntia Araújo cosméticos | Foto: Enzo Britto

















Letícia afirmou o quão importante é ter o espaço e agradeceu a homenagem. "Ter um trabalho reconhecido e representar tantas outras mulheres que vieram antes de mim. Eu sempre falo que esse painel não é sobre a Letícia da Hora, não é sobre o meu trabalho, é sobre a luta, a resistência, a história, de muitas outras mulheres que vieram antes de mim. Na palestra a gente falou sobre empreendedorismo, as ganhadeiras, que essa tecnologia social que a gente faz muitas vezes para sobreviver, pra promover a dignidade do povo preto, é uma tecnologia ancestral que me apego muito antes de nós. Eu só estou dando continuidade a esse legado e que bom que esse legado agora tá sendo reconhecido aqui dentro da cidade." disse a empreendedora.

Após a roda no Lavourão, dezenas de pessoas, entre homenageados e público, seguiram para a inauguração do painel "Povo Preto de São Gonçalo", feito pelo projeto Cidade Ilustrada, que homenageia diversas personalidades pretas de destaque da cidade em diversos âmbitos, principalmente o cultural, sendo nascidas e criadas, ou que residiram por algum tempo na cidade, como é o caso do ator Leandro Firmino, conhecido por sua atuação como "Zé Pequeno" em "Cidade de Deus" (2001), que se mudou para São Gonçalo em 2013, quando se casou.

"Essas homenagens, te trazem o sentimento de que o que você está fazendo é o seu melhor. Eu só tenho que agradecer." | Foto: Enzo Britto

"É sempre muito bom sentir o carinho (da cidade), eu vim pra cá por causa da minha esposa, o grande motivo é ela. Me adaptei muito bem à cidade e fui muito bem recebido. Sobre o mural, eu me esforço ao máximo para fazer o meu melhor no meu trabalho e essas homenagens trazem o sentimento de que você está fazendo o seu melhor. Eu só tenho que agradecer." relatou Leandro.

Os murais, com curadoria do artista Marcelo Eco, homenagearam as seguintes figuras: Tettrem, Black Alien, Tiê, Rafael Zulu, Dani Dias, Kauê Campos, Claudinho e Bochecha, Orochi, Nina Silva, Helton Arruda, Seu Jorge, Ronnie e Sargento, Leandro Firmino, Kleber Lucas, Ronilso Pacheco, Pelé Mil Flows, DJ Cabide, Arielle Macedo, Pablo Boris, Ella Fernandes, Bboy Kaleu, Don Negrone, Marcelo Coutinho Laca, Letícia Dahora, Dona Marcolina, Dona Isolina, Pakato, Larissa Bonifácio, Mestre Bocka, Gabriella Marinho, Mamny Perry e DJ Scooby.

1/8 Ator Cauê Campos | Foto: Enzo Britto

2/8 Jornalista Daniella Dias | Foto: Enzo Britto

3/8 | Foto: Enzo Britto

4/8 Atriz e cantora Ella Fernandes | Foto: Enzo Britto

5/8 Modelo Larissa Bonifácio e ator Leandro Firmino | Foto: Enzo Britto

6/8 Mestre Bocka e dançarina Arielle Macedo | Foto: Enzo Britto

7/8 Fernanda e Rafaelm pais de Pablo Boris | Foto: Enzo Britto

8/8 | Foto: Enzo Britto

















Julia Sobreira, durante a inauguração dos painéis, compartilhou a felicidade de estar realizando o projeto: "Eu acho que hoje o projeto ainda é mais especial porque a gente está valorizando o mais especial da cidade, que são as pessoas. Então o que faz São Gonçalo ser o que é, é a potência que essa cidade apresenta. Então, olhar aqui para cada um de vocês é um processo que é muito importante. O maior reconhecimento de sucesso desse projeto são as reclamações. Em todo lugar que eu vou alguém vem reclamar que não está no muro, mas eu acho que isso é muito importante, porque vocês estão se reconhecendo, são vocês que estão aqui, vocês que fazem com que a cultura de São Gonçalo seja potente, vocês que espalham o nosso nome pelo mundo." disse a secretária de cultura.

Confira as fotos dos murais :

1/29 | Foto: Enzo Britto

2/29 | Foto: Enzo Britto

3/29 | Foto: Enzo Britto

4/29 | Foto: Enzo Britto

5/29 | Foto: Enzo Britto

6/29 | Foto: Enzo Britto

7/29 | Foto: Enzo Britto

8/29 | Foto: Enzo Britto

9/29 | Foto: Enzo Britto

10/29 | Foto: Enzo Britto

11/29 | Foto: Enzo Britto

12/29 | Foto: Enzo Britto

13/29 | Foto: Enzo Britto

14/29 | Foto: Enzo Britto

15/29 | Foto: Enzo Britto

16/29 | Foto: Enzo Britto

17/29 | Foto: Enzo Britto

18/29 | Foto: Enzo Britto

19/29 | Foto: Enzo Britto

20/29 | Foto: Enzo Britto

21/29 | Foto: Enzo Britto

22/29 | Foto: Enzo Britto

23/29 | Foto: Enzo Britto

24/29 | Foto: Enzo Britto

25/29 | Foto: Enzo Britto

26/29 | Foto: Enzo Britto

27/29 | Foto: Enzo Britto

28/29 | Foto: Enzo Britto

29/29 | Foto: Enzo Britto



























































As celebrações do mês da consciência negra continua nesta quinta, no próprio Dia da Consciência Negra, com a Feijoada da Carnavalesca de São Gonçalo, no Centro de Tradições Nordestinas. O evento tem participação de Pitty de Menezes (Imperatriz Leopoldinense), Nino do Milênio (Beija-Flor), Thiago Brito (Unidos da Ponte), Vem pro Meu Ritmo, Clécio Ramos e Juninho Cadência. Os ingressos são gratuitos mediante mediante doação de 1kg de alimento não perecível e tem que ser retirados pelo Sympla.